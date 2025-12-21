Fiestas con Tuya: 20% de bonificación y cuotas sin interés para las compras de fin de año

Resistencia. Del 20 al 24 de diciembre con la promoción de Nuevo Banco del Chaco se comprar en comercios adheridos de toda la provincia.

Nuevo Banco del Chaco tendrá vigente desde este sábado 20 y hasta el miércoles 24 de diciembre, la promoción Fiestas con Tuya, especial para acompañar a las familias chaqueñas en las compras de fin de año y celebrar las fiestas.

Con Tarjeta Tuya, los clientes pueden acceder en los comercios adheridos de toda la provincia a dos modalidades de financiación: 4 cuotas sin interés + 20% de bonificación, y 10 cuotas sin interés.

Los beneficios están disponibles en los rubros: jugueterías, indumentaria, marroquinerías, zapaterías, perfumerías, joyerías, regalerías, ópticas, bicicleterías y artículos para el hogar. Los comercios adheridos se podrán consultar en el sitio web: nbch.com.ar/promociones

La promoción Fiestas con Tuya está habilitada para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural.

De esta manera, Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de acompañar a las familias en esta fecha tan especial.

Cómo habilitar Tarjeta Tuya

Para habilitar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224, las 24 horas, o enviar un mensaje al número verificado de WhatsApp 362-416-1290, de 8 a 21 horas.

Nuevo Banco del Chaco recuerda que nunca solicitará datos personales confidenciales, claves PIN, token o credenciales de online banking para ninguna gestión. Ante cualquier intento de estafa, se recomienda realizar la denuncia correspondiente, comunicarse con Red Link al 0800-888-5465 y notificar a la entidad bancaria.

