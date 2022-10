Figueras y Blasco militan promocionando la candidatura de Larreta

Sáenz Peña. Como lo hace habitualmente en distintas localidades, el referente nacional del PRO acompañado por el presidente de la Fundación Pensar Chaco, dedicaron algunas horas a la Ciudad Termal. Figueras habló de ampliar la base electoral de Cambiemos en la provincia.

Visitó la ciudad de Sáenz Peña y otras localidades para tomar contacto con los referentes y dialogar con la gente, «estamos trabajando para fortalecer el cambio en el Chaco», dijo el hombre puesto por Horacio Rodríguez Larreta para recorrer la provincia, quien sobre la realidad de los chaqueños indicó que «la gente no llega fin de mes, es claro que la están pasando muy difícil, hay un problema inflacionario que se nota en cada lugar, desde lo más básico a lo menos básico, está cada día todo más caro».

La gente no pierde la esperanza

«Más allá de la apatía que hoy por hoy la gente tiene de la política, se nota que no pierde las esperanzas, está ávida de encontrar un motivo de esperanza, porque estos últimos cuatro años fueron muy malos, se retrocedió mucho, el tan prometido asado no solo no llegó sino que es imposible hacer un asado para la familia. Hemos retrocedido en la conexión con el mundo, en la conexión de la Argentina desde la diplomacia hasta cuestiones muy básicas como la conectividad aeronáutica, se han ido empresas del país, la verdad que hemos retrocedido mucho», sostuvo el charatense Lucas Figueras.

Sobre el trabajo del PRO en la provincia del Chaco dijo que el objetivo es «llevarle esperanza a la gente y que podamos estar mejor, que no se acostumbre a la miseria porque acostumbrarse a la miseria es haber perdido».

De recorrida por la provincia junto al concejal de PRO Ernesto Blasco, dijo que «está convencido de que hay que ampliar la base electoral de Cambiemos ya que en la medida de que el PRO se territorialice y llegue a distintos puntos que antes no llegaba, vamos a fortalecer el cambio en el Chaco».

La gente quiere cambiar

Ernesto Blasco, concejal de Chaco Somos Todos respecto a la visita de Figueras dijo que estuvieron recorriendo gran parte de la provincia, «la idea es empezar a caminar todo el Chaco para lograr el cambio definitivo que hemos comenzado en el 2015, tuvimos un parte de cuatro años, pero estamos trabajando para seguir adelante».

Señaló en tal sentido que «el PRO es un partido que se nutre de mucha gente que viene del sector privado y que sueña con un país mejor y nosotros vamos a dar batalla y vamos a tatar de ponernos en el lugar de toda esa gente para que podamos lograr nuestro cometido».