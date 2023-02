Fuerte cuestionamiento de Larreta al Gobierno nacional por el juicio contra la Corte

CABA. Por medio de un duro comunicado, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta arremetió nuevamente contra el Gobierno y señaló que «este juicio político promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial».

Bajo el título de «El desprecio del Gobierno nacional por la democracia», Rodríguez Larreta cuestionó «el intento del gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites. Quieren anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional».

«Es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias. Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos», remarcó el referente de Juntos por el Cambio.

A su vez, añadió: «Este juicio político promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía. ¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?».

«Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades», señaló Rodríguez Larreta.

Cabe señalar que el conflicto que mantiene la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno nacional inició luego de que éste último le quitara parte de los fondos coparticipables. Luego, en diciembre del año pasado la Corte dictó una medida cautelar que le devolvió parte de ese dinero al gobierno porteño, pero la Casa Rosada evita cumplir el fallo.

Esta cuestión, sumada a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, impulsó al Gobierno a promover varios pedidos de juicio político a los miembros del máximo tribunal.