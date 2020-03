Gobierno quitilipense marca espacios públicos para que respeten las distancias mínimas

Quitilipi. La acción se lleva adelante por indicaciones del intendente Ariel Lovey. El jefe comunal, tras evaluar acciones resueltas, se dirigió a la comunidad. Hay un solo Acceso a la localidad.

La Municipalidad bajo la administración de Reinaldo Ariel Lovey dispuso que personal, debidamente protegido, marque en espacios públicos para que las personas respeten las distancias mínimas como determina la OMS y así evitar aglomeración de personas. Esto se lleva adelante en Bancos, correo, cajeros automáticos, farmacias , supermercados y kioscos, etc.

Tras una reunión junto a su Gabinete y el comisario Godoy, donde se evaluó las nuevas medidas para aplicarlas desde el pasado día jueves. Según dijo las acciones se dan ante la espera en estas próximas semanas de más brotes del Coronavirus en la Provincia, «y nosotros en la Ciudad de Quitilipi estamos tomando algunas medidas para evitar y disminuir la circulación de los ciudadanos», dijo.

«Estamos trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio para disponer un horario que sea de 8 a 17 horas para tratar de evitar de que la circulación de ciudadanos se disminuya y que podamos entender que la única manera de combatir el virus es quedándose en la casa , sabemos que la situación está difícil, que hay gente que vive el día a día , que si no hacen su changa no pueden comer, pero son medidas que tenemos que tomar porque son importante para evitar que el Coronavirus llegue a Quitilipi», remarcó.

Por otra parte, el intendente mencionó que «se está haciendo un esfuerzo con todo el personal municipal con la policía con bomberos voluntarios, cercamos los accesos a Quitilipi solo quedo habilitado el acceso por Almirante Brown, así que le pedimos a la ciudadanía Quitilipense que colabore que nos ayude , estamos haciendo un recorrido por todo el departamento , estamos yendo a las zonas rurales pidiendo también que colaboren y se queden en la casa».

No viajen

Respecto al movilizarse, el intendente Lovey pidió «a todos los Quitilipenses que no viajen si no es de urgencia, si no es de extrema necesidad, y si tienen que viajar por algún trámite que avisen, que se dirijan a la Comisaria o que traten de contactarse con la secretaria de desarrollo social Estela Aguerreberry, en donde se están realizando declaraciones juradas».

«Lo más importante que tiene que saber que este virus se trasmite de persona a persona, entonces si una persona viaja a Resistencia en donde hay muchos casos cuando regrese tenemos que tomarlas medidas necesarias para prevenir», dijo.

«Llamamos a la solidaridad de las personas que colaboren porque hay que hacerles entender que el sistema nuestro de salud hoy no cuenta con respiradores artificiales para poder asistir aquellas personas que lo requieran, solamente la colaboración de la clínica Quitilipi a través de que el Dr. Aguirre que puso a disposición un respirador, por eso pedimos que tomen conciencia que esto es grave y que tenemos que trabajar en conjunto la ciudadanía y todos lo que estamos hoy al frente de una institución para poder garantizar que aquí no existía un caso y que realmente esto no se convierta en una epidemia», señaló.