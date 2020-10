Gremio bancario desestimó acusaciones radiales sobre «asados» y «mateadas»

Sáenz Peña. Tras conocerse un audio de Radio Futuro donde conductores de un programa hablaban del caso de coronavirus en un trabajador bancario, Raúl Paoli cuestionó la información y dijo que «son una gran mentira».

Paoli, secretario general de La Bancaria, se expresó en LT16 y sostuvo que «es mentira que no hayamos acompañado al compañero que está pasando por este mal momento». Y por otra parte dijo que el trabajador jamás fue obligado a trabajar mientras aguardaba el resultado de su hisopado. «Las mentiras caen por su propio peso, jamás ocurrió eso», sostuvo.

Paoli no hizo referencia ni al programa ni a los conductores ni a la emisora, pero insistió en la existencia de campañas en contra del gremio y en contra del banco. «Nunca hubo asados en el gremio, yo no permito que se haga eso, hace mucho tiempo no hay un asado. Y lo del mate fue por una foto que trascendió, pero es mi mate, y no lo estábamos compartiendo como se dice», aclaró, e insistió: «no entiendo que buscan algunos sectores con esto, pero yo se de donde se genera esta información falsa».