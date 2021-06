«Gustavito» quiere plata a toda costa, y un edil ante la búsqueda de iniciar juicio a vecinos

Resistencia. El concejal Carlos Salom presentará una ordenanza para suspender la decisión del intendente capitalino. “No permitiremos que Gustavo Martínez ejecute deudas para satisfacer su sed recaudatoria”, dijo el edil.

Luego de que se conociera la decisión de Gustavo Martínez, de iniciar juicio a 15 mil vecinos de Resistencia que deben impuestos, el concejal Carlos Salom señaló que desde el bloque de la UCR se oponen a la decisión del intendente: “No podemos tolerar que Martínez, en su obsesión por recaudar, no contemple que la sociedad está inmersa en una tremenda crisis económica y sanitaria” , afirmó.

El concejal, que recordó la lucha contra el “impuestazo” y los “avasallamientos institucionales de esta gestión”, adelantó que presentarán un proyecto de ordenanza que va en el sentido de la suspensión de la medida del intendente, al tiempo que no descartó recurrir a las instancias judiciales para parar lo que llama “una sed recaudatoria descontrolada” con un “atropello jurídico”.

En tal sentido se pudo conocer que desde el Bloque Radical del Concejo Deliberante de Resistencia, que integra Salom, presentarán un proyecto de ordenanza que va en dirección a “suspender todas las ejecuciones fiscales iniciadas por la Municipalidad de Resistencia, transitoriamente, por el resto del año 2021”, e incluye “las deudas en discusión administrativa o judicial”.

En ese contexto, el concejal radical sostuvo que el intendente Gustavo Martínez “debe ser más sensible y tener más empatía con los vecinos de Resistencia, quienes no la están pasando bien, que atraviesan como todos esta crisis económica y social, de la que no debe hacerse el distraído”.

Por último pidió que desde la gestión municipal “se agudice el ingenio” para buscar alternativas para que la ciudadanía se ponga al día en sus tributos y “no someterlos a procesos judiciales costosos, solo para satisfacer necesidades recaudatorias de momento”.