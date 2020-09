Gutiérrez advierte delicada situación del hospital villangelense

Resistencia. «No tiene ninguna posibilidad de contención”, dijo el diputado respecto al Hospital y sobre la situación que se vive ante un brote de Coronavirus. El presidente del Comité provincial de la UCR habló de la compleja situación en materia productiva y sanitaria, como ejes del encuentro partidario.|

El diputado radical, Livio Gutiérrez, presidente del Comité provincial de la UCR, se refirió a la reunión mantenida este fin de semana en el seno del partido centenario, oportunidad en la que abordaron varios temas entre los que se destaca la falta de agua potable en torno a la sequía en el sudoeste chaqueño, además del escenario en relación al alto porcentaje de contagios en la provincia.

Recordó que el encuentro se dio entre presidentes de comités de circuito, concejales, dirigentes e intendentes del sudoeste, principalmente del área de Villa Ángela, Du Graty, Santa Sylvina, Urien, Samuhú. “La preocupación es que no hubo posibilidad de sembrar girasol, está muy complicada la siembra de algodón por la sequía, los incendios forestales y es una de las preocupaciones en materia productiva”, afirmó.

En materia de salud, aseguró que la preocupación “es que el sistema sanitario no tiene ninguna posibilidad de contención en el hospital de cabecera de Villa Ángela, de tener alguna cama de terapia intensiva o un respirador. Hay cero respiradores y cero camas de terapia en Villa Ángela y pasa lo mismo en Las Breñas. Esa es una preocupación de la gente, más allá de que la Red Sanitaria tiene un sistema de derivaciones”.

Se refirió a las renuncias de directivos de hospitales del interior provincial, “por distintas disidencias y ese sistema desorganizado hace que preocupe a toda la dirigencia, a toda la gente en realidad más allá de las cuestiones políticas, esto es una preocupación comunitaria”.

Cuestionó que no haya una “buena coordinación” por parte del Ejecutivo provincial. “Ayer (por el domingo), hubo una resolución de la intendencia (de Villa Ángela) de seguir una vida relativamente normal cuando desde el gobierno provincial recomendaban ser más estrictos. Esas desavenencias la gente no las entiende, no saben en qué sentido acatar las instrucciones”. “Ayer había gente en Villa Ángela jugando al fútbol”, advirtió.

Dijo comprender “los esfuerzos del Gobernador” en relación a fortalecer las políticas en materia sanitaria; pero apeló a pensar en “políticas públicas a largo plazo”.