Gutiérrez: “No hacen más que reconocer el daño que las gestiones de Capitanich y Peppo le hicieron a la provincia”

Resistencia. La UCR plantea no acompañar la Ley de Emergencia que propone Capitanich en la Legislatura.

Livio Gutiérrez dio inicio a la conferencia señalando que el proyecto de emergencia económica, financiera, habitacional, alimentaria, sanitaria y productiva enviado por el Poder Ejecutivo Provincial no es otra cosa que reconocer el daño ocasionado por ellos mismos durante sus 12 años de gobierno en la provincia, y ahora gobernarán 4 años más, los únicos responsables de la ineficiencia y corrupción que nos condujeron a esta situación se llaman Jorge Capitanich y Domingo Peppo”

Y recordó que “Han duplicado la planta de empleados públicos en la provincia y ahora los quieren echar, la coparticipación amento 88% mientras que el gasto publico un 106%” y dio como ejemplo “En el área de las alud los gastos en salud aumentaron la planta en casi a 17.000 empleados ¿saben cantos de esos 17.000 son médicos? Ninguno, en 2007 cuando dejamos el gobierno había 1200 médicos, hoy siguen siendo 1200”

“Los recursos coparticipables se incrementaron en un promedio del 60% mensual, y los sueldos en todo este tiempo apenas un 30%, 10% en cuotas todos estos años”

Respecto de la solicitud de endeudamiento dijo “el Proyecto así como esta formulado prevé que las deudas del Estado con proveedores de casi $5000 millones sean pagadas con bonos a 10 años, es decir medios de comunicación, el almacenero, el carnicero o verdulero que proveyó alimentos a los comedores, todos ellos seguramente personas que brindaron sus servicios con honestidad y transparencia, porque a los amigos del gobierno corruptos ya cobraron”

“También dice que hay que controlar el gasto público y el ingreso de empelados, en febrero de 2016 presentamos un Proyecto de Ley por el cual no podía haber pases planta ni contrataciones en los últimos meses del año ni en tiempos de campaña política justamente para no llegar a la situación en la que está hoy la provincia, no hicieron nada”

Y remarcó la gravedad del artículo 8 “Prevé la reubicación arbitraria de empleados incluso en el sector privado cobrando sueldo del Estado provincial, nos gustaría conocer la posición de los gremios en todos estos puntos que creemos atentan contra los derechos de los trabajadores y no hacen más que seguir poniendo en jaque la caja de la provincia”