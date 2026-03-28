Habilitan nuevo edificio del Puesto de Control Caminero en ruta 16

Makalle. El nuevo edificio reemplaza la antigua infraestructura, que presentaba un avanzado estado de deterioro y funcionaba mediante casillas rodantes obsoletas, sin condiciones adecuadas para el trabajo del personal ni para la atención al ciudadano.

Este jueves, el Gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez y al Jefe de Policía, Fernando Romero, dejaron inaugurado el nuevo edificio del Puesto de Control Caminero en la localidad de Makallé, una obra estratégica para fortalecer la seguridad vial y la prevención del delito en uno de los corredores más importantes del territorio chaqueño.

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de la obra como parte del plan integral de seguridad pública: “Estamos inaugurando este nuevo puesto caminero de la Policía del Chaco en Makallé, una decisión clara de cuidar a los chaqueños. Desde el inicio de nuestra gestión impulsamos un plan que garantice seguridad en las rutas, que permita desbaratar bandas de narcotráfico, combatir el contrabando y el delito organizado, y avanzar en la tranquilidad de nuestros pueblos”, expresó.

Asimismo, remarcó el compromiso con la fuerza policial: “Este puesto refleja también el reconocimiento a la tarea del policía, que muchas veces trabaja en condiciones adversas y lejos de su familia. Hoy cuentan con un espacio digno, acorde a la responsabilidad que tienen”, sostuvo.

El mandatario también subrayó la articulación con fuerzas federales y adelantó que se continuará fortaleciendo la infraestructura de seguridad en distintos puntos de la provincia, con nuevos destacamentos y puestos de control.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matkovich, señaló que la inauguración forma parte de una política sostenida de mejora en las condiciones laborales de la policía: “Hay una decisión política muy fuerte de mejorar comisarías, destacamentos rurales y puestos camineros. Esto no solo dignifica la tarea policial, sino que también brinda a la comunidad un servicio acorde a los tiempos que vivimos”, afirmó.

Además, remarcó que el nuevo puesto permitirá ampliar la presencia policial en la zona, optimizar los controles y fortalecer la prevención del delito.

En tanto, el Jefe de Policía, Fernando Romero, valoró la concreción de la obra: “Hoy contamos con una unidad policial moderna, cómoda y equipada, que permitirá brindar un servicio de excelencia. Este puesto es clave para reforzar la presencia policial en el corredor bioceánico de la Ruta Nacional 16, tanto en materia de seguridad vial como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, indicó.

El nuevo Puesto de Control Caminero cuenta con instalaciones adecuadas, servicios sanitarios, espacios de descanso y áreas operativas que mejoran significativamente las condiciones de trabajo del personal y la atención a los ciudadanos.

Acompañaron esta actividad, el diputado provincial Iván Gyoker; funcionarios del Ministerio de Seguridad e intendentes de la zona.

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