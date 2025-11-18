Hospital 4 de Junio realizará jornadas comunitarias y capacitaciones por el Día del Prematuro

Sáenz Peña. Marcos Benavidez, licenciado en enfermería del Servicio de Neonatología del Hospital 4 de Junio, detalló que las actividades por el Día del Prematuro se iniciaron este lunes 17 de noviembre con una jornada comunitaria sobre la avenida 28.

Benavidez informó que esta mañana, desde las 8 hasta las 12, “vamos a estar un grupo de enfermeros, médicos y gente que trabaja en el servicio llevando información necesaria para que la comunidad conozca cuáles son nuestras actividades y también cuáles son las actividades que tiene una mamá, por ejemplo, al alta del recién nacido prematuro”. La actividad se realizará sobre la avenida 28, frente al hospital.

Además, ese día se recibirán donaciones. “Se van a recepcionar algunas donaciones, por ejemplo, de pañales pequeños —que es lo que menos hay—, y después sábanas, ropas, mantas y elementos de higiene para los bebés”, detalló.

El enfermero recordó que el hospital es un centro de referencia regional. “Somos hospital de cabecera, un centro de referencia para todas las localidades del interior. Pasan primero por Sáenz Peña, se lo estabiliza al paciente y después recién se va a Resistencia”, indicó. A esto agregó que también reciben embarazadas de provincias vecinas: “Tenemos pacientes embarazadas que vienen a tener su bebé de Salta y de Santiago del Estero”.

Sobre la atención, destacó: “No tenemos esa burocracia que se escucha en el resto del país. Ellos vienen porque son pacientes de menores recursos, vienen a un hospital público y acá se los atiende con la complejidad que tenemos”. También mencionó las condiciones sociales de muchas familias: “Vienen personas en condiciones socioculturales que no traen ropa, elementos de higiene, todo eso tiene que soportar nuestro servicio”.

La agenda de actividades

Benavidez enumeró las actividades en agenda. “El martes, los residentes de neonatología van a hacer una clase de RCP para padres”, comentó. Explicó que se capacita “al papá y a la mamá o al familiar que venga con la mamá” y que la práctica se realiza con muñecos “para que pierdan ese miedo por si alguna eventualidad pasa en la casa”.

Señaló además el seguimiento del servicio con las familias: “Tenemos un banco de datos al cual nos estamos comunicando y ellos también a su vez por alguna ecografía, por algún control oftalmológico, por la pesquisa neonatal, que son todas las actividades que hacemos nosotros”.

Las actividades continuarán el 21 de noviembre, a las 10, con un encuentro en el hall central del hospital. “Vamos a hacer un festejo, porque también se festeja la vida en este caso de todos esos ex prematuros que estuvieron internados en el servicio y que pueden venir a compartir con nosotros un refrigerio”, afirmó. Adelantó que “seguramente va a haber juegos, vamos a sacarnos fotos y hay comercios comprometidos para que nos tengan panificados, dulces y torta”.

Por último, anticipó la jornada académica prevista para el jueves 20. “Vamos a hacer una jornada de capacitación y de actualización para enfermeros y médicos. El tema central va a ser las cardiopatías de los recién nacidos prematuros”, indicó. Informó que participará “un médico de Corrientes, un cardiólogo neonatal, que nos va a dar las patologías más frecuentes”. La actividad está destinada a alumnos, docentes y residentes del área de salud.

Benavidez cerró resaltando la importancia de estas instancias formativas: “Siempre tenemos que estar actualizándonos para ir mejorando en la práctica”.

