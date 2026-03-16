ICCTI brindará charlas informativas sobre los programas INTEC Chaco y EBT 2026

Resistencia. El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) lanzará el ciclo de charlas “Innovación Tecnológica en Territorio” en varias localidades del interior de la provincia. El objetivo es asesorar de forma presencial sobre las convocatorias 2026 de INTEC (Innovación Tecnológica Chaco) y EBT (Empresas de Base Tecnológica – Etapa Preincubación). La participación es gratuita y se requiere inscripción previa.

INTEC Chaco y EBT Preincubación son dos programas impulsados por el Gobierno del Chaco, a través del ICCTI, con el fin de potenciar proyectos en tres sectores clave: Salud y Ambiente, Economía del Conocimiento y Agroindustria; que contribuyan al desarrollo sostenible, la diversificación productiva y la generación de valor agregado en todo el territorio chaqueño.

El programa INTEC está destinado a empresas o PYMES constituidas formalmente como persona jurídica, que deseen mejorar la productividad, el desarrollo y la sustentabilidad de la provincia, a través de la innovación tecnológica en sus organizaciones. Por otra parte, el programa EBT está destinado a emprendedores con ideas de negocio tecnológicas que aspiren a desarrollar su primer prototipo o Producto Mínimo Viable (MVP).

El objetivo de las charlas es que cada empresa y/o emprendedor pueda identificar oportunidades concretas para transformar una necesidad productiva en un proyecto de innovación financiado. Además de los equipos técnicos del ICCTI, se sumarán representantes de la Subsecretaría de Industria, Empleo y Comercio y el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico de la provincia del Chaco, quienes presentarán sus propias herramientas y programas disponibles.

En total se realizarán 7 charlas informativas en diferentes localidades. El cronograma es el siguiente:

Localidad: Juan José Castelli

Fecha: lunes 16 de marzo a las 10 hs.

Dirección: Sarmiento 135, Juan José Castelli

Lugar: Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios

Localidad: Pampa del Infierno

Fecha: lunes 16 de marzo a las 16:30 hs.

Dirección: Hipólito Irigoyen 354, Pampa del Infierno

Lugar: Agencia De Extensión Rural INTA

Localidad: General José de San Martín

Fecha: martes 17 de marzo a las 9:30 hs.

Dirección: Moreno 10, Planta Alta, General José de San Martín.

Lugar: Cámara Regional Económica “El Zapallar».

Localidad: Fontana

Fecha: viernes 20 de marzo a las 16:30 hs.

Dirección: Av. Alvear 4520, Fontana

Lugar: Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario

Localidad: Presidencia Roque Sáenz Peña

Fecha: miércoles 25 de marzo a las 9:30 hs.

Dirección: Mariano Moreno 845, Presidencia Roque Sáenz Peña

Lugar: Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña

Localidad: Charata

Fecha: lunes 30 de marzo a las 10 hs.

Dirección: Chacabuco 235, Charata

Lugar: Cámara de Comercio, Industria, Produccion y Servicios de Charata

Localidad: Villa Ángela

Fecha: lunes 30 de marzo a las 16 hs.

Dirección: Av. Uruguay 171, Villa Ángela

Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Ángela

Las personas interesadas en participar de las charlas informativas pueden inscribirse a través de este enlace: bit.ly/Charla_Informativa_ICCTI

Para más información visitá nuestro sitio web en iccti.chaco.gob.ar

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