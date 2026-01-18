Importantes acciones del Gobierno provincial para acompañar a familias tras el temporal

Resistencia. Por mandato del Gobernador Zdero las áreas trabajan de manera coordinada con los municipios para atender las demandas urgentes que genera este tipo de contingencias.

El trabajo del Comité, monitoreado permanentemente por el Gobernador Leandro Zdero, está integrado por el Ministerio de Gobierno, la Secretaría General de la Gobernación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Ministerio de Desarrollo Humano, de Seguridad, de Salud, Producción, Desarrollo Humano, la Policía del Chaco, la subsecretaría de Municipio, la Administración Provincial del Agua (APA), Defensa Civil, la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Secheep, Sameep.

Este Comité de Contingencia Climática, coordinado por el ministro de Gobierno, Julio Ferro, recorrió este viernes las distintas zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de canales, desagües y sistemas de bombeo, y brindar respuestas inmediatas ante la emergencia.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, despliega un operativo integral de relevamiento y asistencia en distintos barrios del área metropolitana, con el objetivo de atender las demandas más urgentes de las familias afectadas por las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.

El ministro Diego Gutiérrez, junto a equipos técnicos y agentes territoriales del organismo, recorrió zonas del Gran Resistencia para evaluar de manera directa la situación de los vecinos y coordinar una respuesta inmediata ante los daños ocasionados por el temporal. Durante las recorridas, se relevaron las principales necesidades vinculadas a anegamientos, pérdidas materiales y requerimientos de asistencia social. “Estamos presentes en el territorio, acompañando a las familias que más lo necesitan y relevando cada situación para dar una respuesta ordenada y eficiente”, expresó el ministro Gutiérrez. En ese sentido, remarcó que el trabajo se realiza de manera articulada con otros organismos provinciales y municipios, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad.

Este sábado, el Comité de Contingencia del Gobierno provincial llevó adelante tareas de asistencia y relevamiento territorial en la ciudad de Barranqueras, recorriendo distintos sectores, entre ellos los barrios Ucal y Villa Forestación.

Se brindó asistencia directa a las familias afectadas mediante la entrega de módulos alimentarios, además de elementos de higiene y limpieza; reafirmando la presencia del Estado provincial y el acompañamiento a quienes fueron afectados por las últimas lluvias. En la recorrida acompañaron el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Julio Ferro, el diputado provincial Iván Gyoker; Gustavo Santo de Defensa Civil, el concejal Juan Chaussivert y Jonathan Roa, en representación de SAMEEP. Participaron además, equipos técnicos y funcionarios de distintos organismos provinciales, que trabajan de manera coordinada en el territorio.

Durante la jornada, las autoridades dialogaron con los vecinos y recogieron de primera mano las principales necesidades y problemáticas de cada sector. En ese contexto, también se avanzó con trabajos en terreno vinculados al zanjeo, drenaje y mejoras en las condiciones sanitarias, con el objetivo de mitigar los efectos del exceso hídrico y mejorar el entorno barrial.

Desde el Comité de Emergencia Provincial se indicó que estos operativos continuarán en distintos puntos del área metropolitana y otras localidades, de acuerdo con la evolución de la situación climática y las demandas relevadas en el territorio.

