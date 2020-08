Infectólogo saenzpeñense pide cautela a las personas, «hasta que non salga la vacuna hay que cuidarse», dijo

Sáenz Peña. Sergio Rodríguez resaltó que se hayan unido muchos instituciones detrás del bien común, «creo que es una señal de madurez», dijo. «No tenemos que bajar nunca los brazos, hay que seguir diciéndole a la gente que se tiene que cuidar», sostuvo el médico.

“Hay una enfermedad nueva que nosotros no la conocemos o la estamos conociendo, creo que hoy los países que están teniendo brotes más tarde como Argentina permite manejarse con la experiencia de países que ya pasaron por situaciones similares”, dijo el infectólogo Sergio Rodríguez en un contacto que mantuvo con Radio La Red al referirse a las vacunas que se estaba anunciando a nivel nacional e internacional.

“Hay que ser prudentes”

Sobre el particular señaló que “la prudencia va de la mano de la racionalidad y con el tema de las vacunas hay que ser muy prudentes y racionales, porque hay que ponerle la esperanza de que es uno de los tantos proyectos que se estaba trabajando en el mundo pueda funcionar y nos de cierta seguridad y eficacia”, sostuvo. Sin embargo insistió en la necesidad de insistir en que “lo que no podemos creer es que como ya hay muchos proyectos el problema está solucionado. Porque puede suceder que cuando se las ponga a trabajar a las vacunas en terreno no den los resultados que a uno lo dejaría tranquilo”, sostuvo.

Explicó además que “el desarrollo de la ciencia, de la investigación tiene sus pasos y lo mejor que podemos hacer es cumplirlo y no saltearlo , las condiciones se van a ver dentro de unos meses y se van a ir analizando todos los proyectos hasta que en algún momento va a quedar uno que cumpla con las expectativas y nos brinde un poco de seguridad y tranquilidad.”

El infectologo Sergio Rodríguez señaló que era preciso subrayar que hasta que non salga la vacuna “hay que cuidarse, protegerse, intentar no contagiarse y si tenemos la mala suerte de contagiarnos acudir rápidamente a los servicios de salud y aislarnos rápidamente para evitar la dispersión y tratar con las herramientas que hoy tenemos a mano que no son las mimas que tenemos hace cuatro meses”.

“Nosotros no tenemos que bajar nunca los brazos, hay que seguir diciéndole a la gente que se tiene que cuidar, es la única forma de cuidarnos entre todos”, señaló el profesional

La prevención en Sáenz Peña

Sobre la situación y el trabajo en Sáenz Peña dijo Sergio Rodríguez que el hecho de que se hayan unido muchos instituciones detrás del bien común creo que es una señal de madurez. “Tenemos que entender que nadie se a salvar solo. Hoy estoy trabajando en el Comité de Emergencia, primero porque me gusta y porque siento adrenalina y además porque vivo en Sáenz Peña, mi familia vive en Sáenz Peña y lo peor que podemos hacer es oídos sordos a esta situación, porque a cualquiera de nosotros nos puede tocar, así que creo que la unión de fuerzas fue la razón principal por la cual se unieron las instituciones privadas con el hospital y la Munciipaldad y la Universidad, el mensaje es claro y admirable”, concluyó.