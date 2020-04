Inició Semana Santa con el Domingo de Ramos

Sáenz Peña. Convocan a las familias cristianas a vivir estos días con mucha oración mediante la iglesia doméstica, la familia. Cuáles serán los horarios de Misas y cómo serán las celebraciones?

“Es una situación particular, una Semana Santa que nos toca vivir pero cada uno de nosotros puede vivir con mucha profundidad estos días santos, también ayuda a que muchos se queden en familia y tengan un tiempo más centrado en la oración”, pidió el sacerdote Sergio Nosa de la Diocesis San Roque.

Dijo que habrá vías alternativas para seguir las celebraciones de Semana santa en la ciudad, “Se podrá seguir por los canales , la radio, las redes sociales que nos van a acercar las celebración, los momentos de oración en estos días”.

Recordó el sacerdote que “este domingo se inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos el día en que muchos fieles se acercan a la Iglesia, es esa la experiencia pastoral que se tiene, el Domingo de Ramos era un día para bendecir los ramos, distintas personas que durante el año no se acercaban al templo lo hacían el Domingo de Ramos para recibir la bendición de su ramo. Este año se harán con transmisiones en vivo”.

Domingo de Ramos

En Sáenz Peña se celebrara el Domingo de Ramos a las 19 y será transmitida por diferentes medios, “pueden bendecir sus ramos desde sus hogares y lo puede hacer con una ramita que tiene en su hogar, ponerlo delante de la celebración, tenerlo presente y cuando el ministro realice la bendición estará también teniendo presente la bendición de todos aquellos ramos que sean levantados a través de las redes sociales están siendo con fe levantados para poder ser benditos”, explicó el Padre Nosa.

Señaló que “este año va a ser muy particular la bendición de Ramos , peor no dejemos de hacerlo, tomemos un tiempo , en la Catedral San Roque tendremos la celebración de la Misa central presidida por nuestro Obispo y los que quieran también lo podrán hacer por radio, por las redes sociales , por los canales del cable de la ciudad y unirse también a otras celebraciones que se van a hacer en las demás parroquias de la ciudad y que también van a transmitir cada una de ellas conforme a sus posibilidad de medios y redes sociales”.

Actividades

La celebración de la Semana Santa en Sáenz Peña se inicia este domingo a las 19 horas con una misa, el Jueves Santo se realizara el Lavatorio de los Pies, de la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio, el de la caridad, presidida por el Obispo Hugo Barbaro y luego se y tendrá una transmisión de Adoración al Santísimo hasta las 21:00

Via Crucis Virtual

El día Viernes Santo la celebración de la Adoración de la Cruz se transmitirá a partir de las 16 y luego vamos a realizar un Via Crucis Virtual con las cinco parroquias de la ciudad ya que la Parroquia San José ha preparado el guion y los cantos y van a celebrar ellos el Via Crucis a la 19 y rodas las parroquias de la ciudad vamos a unirnos a la red, como ciudad, como siempre lo hemos hecho en todos estos años al Via Crucis Ciudadnao

El dia Sábado se llevara a cabo la Misa de Vigilia Pascual a las 19 en la Catedral San Roque y el Domingo se hará la Misa de Pascua a las 11:00 de la mañana y a las 19 presidida por el Obispo Monseñor Hugo Barbaro.

“Debemos comportarnos, quedarnos en la casa porque hay muchas personas que están poniendo en riesgo su vida para cuidarnos, no debemos salir de la casa sin motivo, para los cristianos para los católicos también tiene que ser una manera de agradar a Dios, la obediencia civil, cumplir con lo que nos mandan las autoridades civiles para protegernos, ellos sabrán porque nos piden este tiempo, y depende de nosotros ser responsables en esto”, dijo el padre Nosa de la Catedral San Roque.