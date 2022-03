#InicioLegislativoChaco: «Más de lo mismo» dijo Zdero

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero, luego de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, manifestó: “Fue un discurso desconectado de la realidad. Escuchamos más de lo mismo y no me preocupa lo que dijo Capitanich sino lo que no dijo, como ser: el aumentazo del Gobernador y todo su gabinete; un aumento que no alcanza a docentes, enfermeros ni policías en su misma magnitud donde la inflación se sigue devorando el bolsillo de los trabajadores y porque aún existen precarizados en Salud, Desarrollo Social, Educación u otras áreas”.

Por otra parte, señaló: “Me encantaría vivir en la provincia mágica de Capitanich con tantos anuncios de inversiones, acá traje sus libritos de años anteriores, sin embargo, la gente no tiene agua ni luz y son los servicios más caros del país. Ahora, a un día de este discurso, nos encontramos con un incremento promedio entre el 24% y el 29%” para los chaqueños. ¿Cómo pasó la gente estos calores? Con cortes de luz permanentes, con artefactos quemados y sin agua, en muchas localidades. Siguen fundiendo las empresas del Estado”.

EL ESTADO DEBE ESTAR ORDENADO Y BIEN ADMINISTRADO

“Es una mala administración, la provincia recibe una buena coparticipación, pero acá solo se fabrica pobres. Durante el discurso, no escuchamos nada sobre los supuestos viajes del avión de la gobernación de la provincia por el mundo porque hasta el momento desconocemos los motivos. Debería existir un estado ordenado y bien administrado con políticas claras. Además, el Gobernador no explicó el porqué de las compras directas en Desarrollo Social elevadas de 60 mil pesos a 5 millones el tope; que no nos sorprenda entonces, el carnaval de compras de ahora en adelante como ya lo hicieron en la campaña electoral pasada y la continuidad del despilfarro en mercaderías y chapas” – agregó

EL CAMPO Y LOS PIQUETES SIGUEN POSTERGADOS EN LA AGENDA DEL GOBIERNO

“Los productores siguen desamparados ante la sequía y los robos de sus animales. Las fiscalías rurales, ¿están funcionando? Creo que deberían intensificar esa tarea en el interior provincial y asistir permanentemente. Sobre los piquetes ¿Qué va a pasar con los cortes de calles? Antes de las elecciones pasadas el gobernador habló de un protocolo, sin embargo, las calles y las rutas siguen cortadas. Nadie pone orden en nuestra provincia. Me gustaría que esta Legislatura sea la caja de resonancia de los problemas de la gente, no solamente abordar leyes que impone la mayoría kirchnerista en el Chaco”- finalizó Zdero.