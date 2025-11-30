Intendentes atornillados, piden licencia y no renuncian: asumen como diputados

Resistencia. Tres jefes comunales hicieron campaña en mayo diciéndole a su pueblo que, pese a haberlos votado para conducir el municipio, asumirían otros roles, por mandato partidario. Se trata de Magda Ayala (Barranqueras), Pío Sanare (Castelli) y Susana Maggio (Santa Sylvina). Ninguno renunciará. Todos d utilizarán artilugios para evitar elecciones municipales.

El recambio legislativo que se producirá mañana lunes en el Parlamento chaqueño y tendrá la particularidad de que tres de los dieciséis nuevos integrantes son actuales intendentes en funciones.

Lejos de dar un mensaje a la sociedad, y especialmente a la juventud, los tres intendentes seguirán abrazados a sus cargos municipales y por eso avanzaron con pedidos de licencia. De esta manera evitan convocar a elecciones en esas ciudades, y dejan abierta la puerta a un regreso si es que el ámbito legislativo no los atrae, o si «la rosca» política así lo indicase.

La Ley Orgánica de Municipios establece que si la ausencia del intendente es superior al año de mandato, quien quede a cargo debe efectuarse una inmediata convocatoria a las urnas, incluso establece el plazo de ese llamado. Sin embargo, la política permite artilugios para, en nombre de la voluntad popular, burlar la misma ley.

Estando de licencia, estos intendentes tienen la posibilidad de interrumpir en cualquier momento su licencia y retornar al Municipio, una opción que se baraja con fuerza en los tres casos, y que según se dice dependerá de las estrategias tanto de la oposición como del oficialismo de cara a 2027. Es decir, una cuestión netamente partidaria definirá la cuestión en algunos meses.

Los actuales presidentes de Concejo, del mismo signo político de quien se ausenta el cargo, asumirán la responsabilidad en las comunas, y para ello sólo es necesario la mayoría simple para conseguir un permiso.

