Intento de robo de un bebe desnuda serias falencia y reaviva reclamos en el 4 de Junio

Sáenz Peña. El área de Maternidad reavivó viejos reclamos que el actual ministro Sergio Rodríguez y el hoy director Jaime Etchelouz solían tener apuntados cuando no eran funcionarios. Mediante una nota que llegó a las autoridades se hace notar que no se cuenta con cámaras en todos los sectores críticos, ni con sistemas de bloqueo electrónico o identificación digital para recién nacidos.

El equipo médico del servicio de Tocoginecología entregó una nota en el que habla de un sistema de seguridad vulnerable, y deja constancia que el episodio del intento de robo de un recién nacido expuso falencias en el sistema de seguridad del hospital.

El área de Maternidad —que recibe pacientes de toda la provincia e incluso de regiones vecinas— no cuenta con cámaras en todos los sectores críticos, ni con sistemas de bloqueo electrónico o identificación digital para recién nacidos. Tampoco hay un control riguroso del ingreso y egreso de familiares y visitantes.

Frente a este episodio, el equipo médico del servicio de Tocoginecología presentó una carta al director del hospital, Dr. Jaime Etchelouz, solicitando una reestructuración urgente de la seguridad. Entre los puntos solicitados se destacan: refuerzo del personal de seguridad en todos los accesos sensibles, instalación de cámaras de vigilancia y monitoreo permanente sistemas electrónicos de control de ingreso con tarjetas y credenciales, brazaletes electrónicos para neonatos, con códigos únicos que coincidan con los de sus madres, simulacros y capacitaciones periódicas del personal, protocolos actualizados y oficiales para la actuación ante emergencias, registro obligatorio y verificación de identidad para todos los visitantes.

En el escrito, también se solicita un reconocimiento institucional al equipo de enfermería, cuyo accionar evitó lo que podría haber sido una tragedia de grandes dimensiones. «Este tipo de hechos no deben quedar en el olvido. Se debe valorar públicamente su compromiso y profesionalismo», indica el documento que lleva la firma del titular del Servicio Dr. Lovato, Pedro Sebastián, jefe de Servicio de Tocoginecología.

Los firmantes advierten que este intento de sustracción no debe tratarse como un hecho aislado, sino como una señal urgente de que es necesario actuar antes de que ocurra una desgracia. «La salud pública no puede ser rehén de la inseguridad. Este pedido no responde al temor, sino a la responsabilidad», afirman en el cierre de la nota.

Compartir