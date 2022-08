Interna áspera en el PJ: «las Topper de Peppo» no son tenidas en cuenta por el «gustavismo»

Sáenz Peña. Ricardo Sánchez, dirigente del CER que conduce Gustavo Martínez, en LT16 AM950 aseguró que «tanto Coqui como Gustavo pueden ser candidatos». Las expresiones de Ricardo Sánchez no cayeron bien en el Peppismo desde donde hablan de «ninguneo» y sostienen que el espacio del hoy Embajador podría dar un «batacazo».

Durante una charla en la emisora decana, en Voces de la Jornada, se le consultó por la política hoy en día, y el ex diputado provincial habló de algunas precandidaturas. Sobre figuras peronistas en la Termal dijo que «lamentablemente en Sáenz Peña al no tener un liderazgo consolidado claramente el PJ ofrece una debilidad».

Habló de objetivos que no se cumplen, y mencionó que tener como en las últimas elecciones 4 o 5 candidatos donde todos digan «soy el candidato del peronismo» no ayuda. «Lo que hay que hacer es generar un espacio donde todos participen pero donde el candidato sea uno, sino le hacemos el caldo gordo a Cipolini», dijo, y pidió madurez ante posibilidades intactas «si hay unidad».

Ante la consulta sobre la situación del PJ provincial, se le preguntó si «descartamos las remeras con las Topper de Peppo», y la respuesta de Sánchez fue: «Bueno Peppo es un buen compañero, un excelente dirigente, un ex gobernador a quienes lo que lo hemos podido tratar en lo personal lo respetamos y lo queremos, pero claramente hay dos sectores consolidados que son el de Coqui y el de Gustavo, Peppo tiene su sector y también en su momento también será convocado porque si hay algo que sabemos es que el peronismo tiene que estar unido de cara al 2023».

Agregó con contundencia: «todos sabemos que tanto Coqui como Gustavo pueden ser candidatos».

Estas expresiones de Ricardo Sánchez no cayeron bien en el sector de Peppo en la termal desde donde hablan de «ningunero» a un espacio que dicen «sigue creciendo» y aseguran pude «dar el batacazo». «Hay mucho ninguneo, siempre tratan de hacernos desaparecer y se equivocan todos», dijo un dirigente Peppista que asegura que el Embajador está en carrera tras «lanzar el mes pasado en Villa Angela».

Off de récord una voz asegura que Peppo no coincide con la institucionalización del Frente de Todos porque lo pone en el perfil de partido político y no de frente, y así se le quita relevancia al PJ como partido estructural del armado. ¿Eso podría llevar a jugar sólo o acercarse a otros espacios y competir por fuera del Frente? fue la pregunta, y la respuesta fue: «se esta analizando todo, pero lo que se puede asegurar es que no nos vamos a bancar el ninguneo ni de Coqui ni de Gustavo, el peronismo chaqueño tiene tres sectores representativos importantes y para que haya unidad deben estar los tres, y si hay acuerdo deben estar los tres de acuerdo, no sólo dos y definir por todos».