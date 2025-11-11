Irina Marinof es la reina de la Fiesta Nacional del Algodón

Sáenz Peña. La nueva soberana es oriunda de General San Martín. Primera princesa fue elegida Brenda Nahiara Miron, de Fontana, y como segunda princesa Iahara Soledad Anrrique, de Tres Isletas.

Irina Marinoff, de la localidad de general San Martín, fue consagrada Reina Nacional del Algodón 2025 el sábado último, en el marco de la XXXlll Fiesta Nacional del Algodón.

En una noche multitudinaria, se realizó en el escenario principal de Ferichaco la elección de la nueva soberana del algodón entre las postulantes que se presentaron desde distintas ciudades de la provincia del Chaco.

Allí, Irina Marinoff fue coronada como la flamante reina, tras haber quedado como finalista en la nueva modalidad de elección a cargo de la subcomisión de la fiesta, quienes recorrieron la provincia para elegir a todas las señoritas que se presentaron.

Pasada la primera instancia de elección de las 14 postulantes, quedaron sobre el escenario las cinco finalistas, a quienes se les realizó ante la multitud preguntas y, con base en ello, se elegiría la nueva reina acompañada de sus dos princesas. Irina Marinoff resultado electa reina nacional y fue coronada por el intendente Bruno Cipolini. Mientras que resultó primera princesa Brenda Nahiara Miron, de la localidad de Fontana, y como segunda princesa Iahara Soledad Anrrique, de la ciudad de Tres Isletas.

Tras la coronación de la reina y las princesas, se dio paso a los demás espectáculos musicales.

Compartir