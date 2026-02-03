Jaime Etchelouz denunció que fue amenazado por el gremialista Ricardo Luna

Sáenz Peña. El sindicalista de ATE le habría enviado audios de WhatsApp para reclamar ante actuaciones administrativas por un personal, sin licencia gremial vigente, que aparentemente no se presentaba a trabajar. El director del 4 de Junio solicitó formalmente una prohibición de acceso y acercamiento por parte de Ricardo Luna hacia su persona.

El director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Jaime César Etchelouz, denunció que recibió amenazas de muerte a través de audios enviados por el secretario general de ATE, en el contexto de un conflicto administrativo que involucra a personal del hospital y la aplicación de normas laborales. Importante destacar que el personal en cuestión no se presentaba a trabajar y fue intimado, y eso derivó en la reacción del sindicalista. El caso ya está bajo investigación judicial.

Etchelouz se presentó ante la Comisaría Cuarta de la Ciudad Termal y exhibió los mensajes intimidatorios asegurando que provinieron de Ricardo Luna, quien ocupa la secretaría general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sáenz Peña.

Un dato importante es que la disputa surgió a partir de una notificación administrativa emitida por el área de Recursos Humanos del hospital, donde se instaba a que cierto personal cumpliera con sus horarios laborales habituales al no contar con licencia gremial vigente. Es decir, administrativamente se exigió a alguien cercano a Luna que cumpliera con la carga horaria.

En la declaración policial, Etchelouz sostuvo que los audios enviados por Luna contenían expresiones directas que ponían en riesgo su integridad física. El funcionario dejó constancia de que las amenazas fueron explícitas y que los archivos de audio se encuentran a disposición de la Justicia como prueba del hecho. Tras evaluar la gravedad de la situación, el director solicitó formalmente una prohibición de acceso y acercamiento por parte de Ricardo Luna hacia su persona.

El procedimiento policial incluyó la certificación de la denuncia y la recepción de los elementos probatorios aportados por Etchelouz. Las actuaciones ya quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación y analizar la posible adopción de medidas legales.

El director expresó su intención de impulsar acciones penales contra el dirigente de ATE y dejó registro de la existencia de los audios intimidatorios.

No es la primera vez que Luna tiene este tipo de acciones intimidatorias. Recurrente en redes sociales despotrica contra todo el mundo sin medir sus declaraciones. Hoy Luna, alineado al sector kirchnerista que en la ciudad resiste los controles y las exigencias administrativas, y enfrentado con integrantes de su propio gremio, suele ser visto caminando amenazante los pasillos del Hospital tratando de infundir miedo en los colaboradores de la actual gestión directiva hospitalaria, que busca reordenar un Hospital que presenta múltiples falencias de arrastre.

Las muestras de acompañamiento al director no se hicieron esperar, al tiempo que en redes sociales el común de la gente pide a la Justicia poner fin al hostigamiento amenazante de ciertos personajes del gremialismo.

