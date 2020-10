Jara negó que se haya violentado una tumba en el Cementerio

Saenz Peña. El coordinador del Cementerio dijo a Radio La Red se refirió a la denuncia por un hecho ocurrido el fin de semana. «Hay una confusión. Todavía no hemos hablado con esta persona», dijo.

Una persona denunció que la tumba de su hermano estaba dañada y que había otro cuerpo en el lugar, sin embargo el coordinador del Cementerio Nestor Jara dijo a Radio La Red que la situación no fue esa. «Esta persona no se acercó a hablar con las autoridades, sino que prefirió ir a una comisaría y hacer una denuncia. Pero el papel que presentó en la denuncia, el recibo que paga, con los datos de la parcela, no coincide con el lugar donde esta persona fue a visitar a su familiar», dijo, y agregó: «esta persona se comunicó ese día con personal del Cementerio y dijo que estaba perdido y no encontraba el lugar que buscaba».

De todas maneras dijo que espera reunirse con la persona denunciante para revisar la situación y aclarar lo sucedido.