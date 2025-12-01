Jefatura de Policía agasajó a agentes que salvaron la vida de la niña en Sáenz Peña

Resistencia. El hecho ocurrió ayer por la tarde en el centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuando familiares de una menor pidieron auxilio al notar que la niña se encontraba sin signos vitales. Los efectivos respondieron de inmediato y, mediante maniobras de RCP, lograron reanimarla.

Pasadas las 9 de la mañana, el jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Javier Romero; el subjefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva; y el director ejecutivo del Ce.A.C. Policial, Comisario General Cristian Antonio Durand, recibieron y agasajaron a los agentes de Policía Florencia Dul y Ángel Aguilar, quienes gracias a su profesionalismo y capacitación lograron salvar la vida de la menor.

“Se los felicitará a través de una disposición para que esto quede asentado en su legajo y sea ejemplo para sus demás camaradas”, comentó el jefe de Policía. Además, los invitó a compartir su testimonio por la tarde con los alumnos de la escuela de Policía próximos a egresar, para que conozcan las situaciones reales que enfrentarán en la calle.

Por su parte, la agente Dul expresó: “Es una alegría saber que pudimos salvar a una niña, más aún yo que soy mamá y en ese momento pensé en mi hija. Es gratificante que los jefes reconozcan estas acciones, dan ganas de seguir haciendo las cosas bien”.

