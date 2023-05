José Auletta, el misionero italiano celebró 50 años de sacerdocio y desde hace 47 años abrazó a Argentina

Calciano, Italia -Especial-. Giuseppe Auletta se ordenó sacerdote hace medio siglo, y apenas con tres años de servicio sacerdotal llegó a Argentina donde tuvo un fuerte trabajo pastoral junto a las comunidades aborígenes en Chaco, Salta y ahora en Mendoza. «Hasta cuándo padre», se le preguntó en una entrevista de LT16, y respondió: «no me digas padre, decime hermano… hasta que me dé el chasis».

Viajo a Italia la primer quincena de abril para este acontecimiento: dar gracias por lo caminado. Publicó en su muro de Facebook «Celebración de la Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Giovanni Battista di Calciano (MT) – Italia por el 50 aniversario de la Ordenación Presbiteral de P. Joseph Auletta, Misionero del Consulado en Argentina», y publicó el video de la misa (que se puede ver abajo).

En un contacto con OdeN, desde su Italia natal, Auletta compartió su homilía, que aquí reproducimos:

«Homilía de los 50 años de Sacerdocio 1973 -28 de abril – 2023

La celebración de hoy es motivo de gran alegría, queridos hermanos y hermanas, amigos, familiares todos, Comunidades de todos los orígenes y procedencias, todas cercanas, gracias al Buen Pastor que nos espera y nos abre la puerta de su redil, llamándonos por nuestro nombre para luego conducirnos por los caminos del mundo.

Él – el Buen Pastor – se pone en camino con nosotros, para escuchar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras desilusiones, nuestros sueños y luego… sacudirnos, iluminarnos, animarnos, compartir el pan, hacer arder de nuevo el primer amor de la llamada al servicio, y ponernos de nuevo en marcha, en salida, anunciando la Vida.

Hace 50 años que, postrado en este mismo lugar, y luego vestido con su túnica, el Señor me mostró su camino, su recorrido, su Vía Crucis, la Misión…

Cuando empecé a pensar en este día, me vino a la mente la expresión del capítulo 12.1 de la Carta a los Hebreos:

“Ya que tenemos una nube tan grande de testigos rodeándonos,… corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante”.

Durante estos 50 años, ¡cuántos han partido, cuántos han corrido con perseverancia y han completado su carrera testimonial!Es una lista interminable, empezando por mamá y papá, Nicolás mi hermano mayor y, ya unos años antes, Battista quien ofreció su enfermedad y su vida por sus hermanos que transitaban el camino para el servicio consagrado del orden sacerdotal.Y desde entonces muchos otros familiares, amigos, benefactores, hermanos y hermanas de la Familia de la Consolata… han partido a la casa del Padre.Los siento a todos aquí presentes, participando de esta acción de gracias, sintiendo su aliento y apoyo durante todos estos años, así como mis hermanas, mi hermano, sobrinos, sobrinos-nietos, amigos, bienechores, cohermanos, hermanas y la gran familia de las Comunidades que el Buen Pastor me ha permitido acompañar, como decía al principio en la fraternidad, la reciprocidad y la gratuidad… todos parte de una sola gran familia, la que la Misión sabe crear. Pues esto es la Misión: una oportunidad única, especial, que nos hace sentir a todos como una gran familia… gracias, por supuesto, especialmente al instrumento que representa a mi Familia Religiosa de los Misioneros y Misioneras de la Consolata. Es lindo y decisivo que todos lleguemos a sentirlo así, no sin sacrificio, no sin renuncias, eso sí, agradecidos a la gran generosidad del Buen Dios que todo nos lo devuelve el cien por uno. Los quiero mucho a Ustedes que están aquí, así como quiero mucho a los que están allá, apenita del otro lado del océano, y que, repito, forman parte de una gran familia, la que sólo la Misión sabe propiciar. Y aquí permítanme agradecer de manera especial a los afectos familiares más directos, así como a quienes han formado parte de ellos, por dejarme libre y, no sólo, por animarme a seguir con la Misión, al otro lado del océano, hasta que las condiciones físicas me lo permitirán… ¡Cuantas veces salió lo de “¿ahora te quedás?” cada vez que volvía a Italia! Y, sin embargo, escuchando mi respuesta… todavía un tiempo, otras tantas, me han dicho: “Seguí con la Misión, si eso te hace feliz para hacer felices a los demás”…

Gracias, hermana mayor, “sorellona” Rosetta,

Gracias, hermana menor, “sorellina” Rachele,

Gracias, hermano Angelo…

Gracias, Comunidad-Familia aquí de Calciano…

Gracias Comunidades-Familias todas, apenita del otro lado del océano, cercanas… todas, con tantos rostros concretos…

Un gran abrazo en el Señor, el Buen Pastor, que nos carga cuando nos ve fatigados y necesitados de alivio…

¡Adelante con la Misión y por la Misión, generadora de Vida para un Mundo Nuevo, que el Señor nos confía!».

