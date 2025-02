Juanchy García fue anfitrión en reunión donde los intendentes decidieron competir electoralmente

Machagai. El jefe comunal de Machagai, junto a otros mandatarios, encabeza un espacio que busca la reorganización y revitalización del PJ, pero «sin patrones».

El intendente de Machagai, Juan Manuel García, propició que, “tenemos que ser capaces de discernir y construir desde el debate las grandes mayorías. Entendemos que todo proceso tiene un desgaste, y no planteamos discutir los errores de nuestro espacio para autoflagelarnos, sino como un acto de responsabilidad que demanda nuestro propio pueblo”.

“Nosotros queremos discutir un proyecto que transforme para bien la vida de nuestros comprovincianos. Por eso que no les quepa duda, no venimos a especular, tenemos que ser capaces de discutir el estatus quo, la reforma del Estado para propiciar uno eficiente, con una ejecución descentralizada. Eso queremos discutir, no venimos a ponernos cómodos, hoy estamos acá dando la cara y recorriendo cada uno de los municipios”, disparó el jefe comunal.

“No venimos a enfrentar a nadie, vinimos a levantar la voz y queremos la renovación de nuestro partido, para que el Justicialismo vuelva a hacer una alternativa para la provincia”, finalizó el intendente.

Participaron de la reunión los intendentes Sergio Dolce de Las Garcitas, Rafael Frías de Miraflores, Marcelo González de Puerto Vilelas, Magda Ayala de Barranqueras, Juan Manuel García de Machagai, Adriana Stachiotti de Gancedo, Rafael Carrara de Corzuela, los legisladores provinciales, Atlanto Honcheruck de Villa Berthet, Juan Carlos Ayala de Sáenz Peña y Gladys González de Puerto Vilelas.

Los concejales Fredy Durán de Fontana, Rodrigo Ayala Pared de Barranqueras, René Benítez de Las Garcitas, Guillermo Soria,Miguel Ramirez de Puerto Vilelas y Maximiliano Kapor de Machagai. Además de Ariel Ledesma, secretario general de la UOCRA, referentes de los partidos Cambio Popular como Daniel Lezana, Ideas de Jorge Fernández, y Unión para el Progreso de Armando Romero; y referentes de las agrupaciones Mística Peronista, Militancia en Marcha, Pertenencia Justicialista, Agrupación Camino y Mi Bella Ciudad.

Voces de dirigentes

Desde El Impenetrable chaqueño el jefe comunal de Miraflores, Rafael Frías, expresó, “la necesidad de federalizar las políticas y de la importancia de continuar articulando la agenda legislativa con los diferentes municipios para trabajar sobre las necesidades y demandas que padecen las comunidades indígenas y criollas en el norte de la provincia. De allí la importancia de este espacio para construir una alternativa seria para los próximos años”.

Por su su parte desde el ala gremial y en representación de los trabajadores, el secretario general de la UOCRA, Ariel Ledesma, mencionó que, “hay una alternativa diferente en la que los trabajadores nos sentimos escuchados y por eso estamos acá. Es necesario que trabajemos fuerte para que el peronismo vuelva a gobernar para garantizar derechos, porque como dijo Perón, gobernar es crear trabajo, y queremos trabajo formal para tener justicia y paz social”.

El ex intendente de Villa Berthet y actual diputado, Atlanto Honcheruck, exclamó que, “para que el Justicialismo se ponga de pie necesitamos tener una oferta electoral distinta, con nuevos actores y ellos – refiriéndose a los intendentes mas jóvenes – son el presente y el futuro de nuestro Partido. Por eso vamos a acompañar para que se agilice la renovación, porque si nosotros somos inteligentes y somos escuchados por la mayoría de la dirigencia y los militantes, creo que el peronismo esta en condiciones de recuperarse rápidamente para el 2027, pero no hay 2027 sin 2025”.

”Nos sacaron la posibilidad de tener internas, los afiliados no podrán elegir a sus candidatos a través de elecciones y cerraron prácticamente el partido”, sentenció el legislador.

Otra voz fue la de la intendente de Barranqueras, Magda Ayala, que se sumó a este grupo y recalcó ante el auditorio que, “aquí nadie viene a discutir quien es más peronista, venimos a discutir política y un proyecto de provincia. Estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad, pero los necesitamos a ustedes, por eso tienen que tomar el bastón de mariscal y desde hoy salir a trabajar para construir una nueva alternativa. Es un camino que recién comienza y es un espacio amplio que tiene los brazos abiertos hacia toda la sociedad”.

