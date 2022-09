Jueza civil ordena poner en posesión a una persona que estaba imputada por usurpación

Sáenz Peña. Otro escándalo sumó la Justicia saemnzpeñense en las últimas horas. La propietaria del inmueble dijo «no voy a permitir que ingresen a la propiedad». Miguel Mijaluk es el abogado que representa al empresario quinielero Miguel Antonio «Tito» Rodríguez, quien ya supo desconocer a los dueños del edificio donde funcionó el ex Hotel Flamingo y judicializó la discusión para quedarse con la propiedad, donde finalmente fue desalojado.

Silvia Curin es la propietaria de un inmueble ubicado sobre avenida 1 entre 12 y 14 y se presentó esta mañana en dicha dirección manifestando su decisión de evitar que «un intruso continúe usurpando el lugar».

En la jornada de hoy Curin acompañada de su abogada, Adriana De Langhe, se hizo presente en el domicilio de su local comercial ubicado en la zona céntrica de Sáenz Peña para evitar que se efectivice una orden judicial que considera «es arbitraria».

En este escenario, la mujer explicó que el inmueble esta denunciado y «hay una imputación por usurpación para Miguel Antonio Rodríguez». Paralelamente había una causa de desalojo en el fuero civil y otra en el fuero penal.

Según pudo saber este medio, Curin alquilaba el inmueble a Rodríguez pero el contrató culminó y el hombre buscó quedarse en el lugar.

«Hace unos días me informaron los vecinos que estaban queriendo ingresar a la propiedad, llegué al lugar, tocamos el portón no había nadie, estaba todo abandonado, ingresamos y como la propiedad es mía, tome posesión de la misma», contó la mujer.

Además comentó que en la jornada este miércoles pasó por el local y vio gente en el lugar. «Me enteré que arbitrariamente la jueza Marisel Filipchuk dictó una medida de restituir a Rodríguez en la propiedad», dijo Curín. A la vez criticó la resolución de la magistrada al señalar que «no tiene fundamentos la jueza para restituir a Rodríguez una propiedad que no tiene contrato, es usurpador, no tiene habilitación comercial porque la Municipalidad le clausuró».

«No voy a permitir que ingresen a la propiedad «, mencionó la propietaria que también amenazó con encadenarse y atrincherarse en el lugar. «No me van a sacar hasta que no se constituya la jueza, no voy a salir de acá», dijo.

Por último, Silvia Curin aseguró que «la jueza no previó un desalojo anticipado esperando y dilatando toda la situación».

Palabras de Mijaluk

Por la otra parte, el abogado Miguel Mijaluk, representante de Rodríguez, explicó que «la señora aduce que como es propietaria del lugar – que eso es correcto, es propietaria- no va a dejar que el señor Rodríguez, que es su inquilino ingrese al lugar».

Haciendo referencia a la medida de la jueza civil Marisel Filipchuk, indicó que «nosotros vinimos esta mañana con la oficial de Justicia al mandamiento de toma de posición, se tomó posesión del inmueble, lo que pasa es que la señora Curin a pesar de que el inmueble está alquilado y esta la causa en trámite, cambió la cerradura, cuando estábamos por ingresar a cambiar la cerradura vino y se instaló en la puerta y se niega a que se continúe con la orden judicial».

Una escribana labró un acta correspondiente sobre lo ocurrido en dicho local comercial y la policía hizo lo propio también.

«El inconveniente es que la señora está obstruyendo el cumplimiento de la orden y no hay nada más», dijo el abogado Mijaluk señalando que «hay una orden judicial que se tiene que terminar de cumplir, la posesión por orden judicial la tiene el señor Rodríguez, ella es la propietaria pero hasta tanto no termine el juicio de desalojo la posesión la va a mantener Rodríguez, salvo que sea revocado por la Cámara de Apelaciones, ellos tienen los recursos judiciales habilitados».

Fuente: DiarioChaco