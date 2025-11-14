14 noviembre, 2025

Juicio al Clan Sena: «No se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea», instruyó la jueza Dolly Fernández al jurado popular

Resistencia. La magistrada leyó las instrucciones finales al jurado que deberá emitir el veredicto del caso Cecilia Strzyzowski. «Intenten llegar a un acuerdo unánime, si esto es posible. Discutan su posición con una mente abierta», indicó la magistrada del caso más importante de la historia del Chaco.

El veredicto del jurado popular contra los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá hoy luego de que ayer jueves se dieran a conocer los alegatos de clausura de todas las partes. Ahora se desarrollarán las instrucciones finales por parte la jueza Dolly Fernández, y luego los integrantes del Jurado Popular se reunirán para debatir la decisión final.

Cuando este momento finalice, el jurado pasará a una sala contigua para debatir, no por más de dos horas, y luego dará a conocer cuál será el futuro procesal de cada uno de los siete imputados.

