Juicio al Clan Sena: Tras cuarto intermedio, el Jurado delibera hoy hasta las 13

Resistencia. Ayer, tras las instrucciones finales de la jueza técnica, el Jurado deliberó por 6 horas y no alcanzó un veredicto unánime. Pidió hacer consultas (preguntas) y cerca de las 19 se anunció un cuarto intermedio. Fueron resguardados en un hotel, y hoy desde las 8 volvieron a deliberar. si para las 13 no hay veredicto, se llamará a un nuevo receso y se retomarán las deliberaciones.

Este sábado 15 de noviembre, en el Centro de Estudios Judiciales, el jurado popular continúa deliberando el veredicto final en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un proceso que mantiene en vilo a toda la comunidad chaqueña.

Según informó el área de prensa del Poder Judicial, el jurado retomó las deliberaciones a las 8 de la mañana y cuenta con tiempo hasta las 13 para arribar a un veredicto. En caso de no lograrlo dentro de ese plazo, se decretará un cuarto intermedio para luego continuar con la evaluación del caso.

Durante la mañana, por el edificio judicial circularon tanto los abogados defensores como los representantes de las querellas. Gustavo Briend, abogado querellante, expresó que mantiene la expectativa de que el jurado pueda emitir hoy una resolución definitiva.

En paralelo, el abogado Ricardo Osuna, representante de Emerenciano Sena, denunció que en las últimas horas se filtraron videos que según señaló podrían perjudicar a algunos de los imputados.

A medida que avanzan las horas, crece la atención pública en torno a este caso que conmocionó al país.

ESTO INSTRUYÓ COMPLEMENTARIAMENTE LA JUEZA:

Compartir