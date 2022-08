Juntos Por el Cambio asegura que «la unidad está consolidada»

Buenos Aires. La principal coalición opositora atravesó una complicada semana interna luego de dicho de Elisa Carrióm líder del ARI. Los referentes del PRO acordaron bajar tensiones.

Este viernes al mediodía los principales referentes del PRO se reunieron para almorzar, una práctica que establecieron este año y tratan de repetirla una vez por mes para analizar la coyuntura política y económica.

La reunión de este viernes iba a estar atravesada por las declaraciones de Elisa Lilita Carrió, quien en diferentes entrevistas públicas atacó a dirigentes de la UCR y del PRO y deslizó que tenían ciertos vínculos con Sergio Massa.

«Damos por finalizado el tema», fue la conclusión del encuentro.

Del almuerzo participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Fernando De Andreis, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Angelini, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni. También estaba invitada María Eugenia Vidal, pero no pudo asistir por estar en Mar del Plata.

Según contó Infobae, los presentes acordaron mantener reserva de los temas hablados y eligieron a De Andreis para que mantenga contacto con la prensa. Al salir del encuentro, Patricia Bullrich solo dijo que «dimos por cerrado el tema Carrió».

Luego De Andreis coincidió con eso y señaló que «damos por terminado el tema Carrió. Ya está todo dicho» y aseguró que «de ninguna manera esto implica una ruptura en Juntos por el Cambio». De igual manera, admitió que «por supuesto molestó» lo que dijo la ex diputada y principal referente de la Coalición Cívica ARI.

El mismo medio nacional nombrado anteriormente destacó que fuentes que presenciaron la reunión indicaron que hubo «discusiones y algunas chicanitas», pero que el encuentro se desarrolló en un buen clima.

Además coincidieron en que «la unidad está consolidada» y que «no hay lugar para rupturas».

Infobae también sumó que uno de los que expresó su enojo por el episodio Carrió fue el ex ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, actual jefe de la bancada PRO en la Cámara de Diputados. Dijo estar «muy sentido» y recibió el apoyo de los otros dirigentes.

«Esto ya lo ha hecho otra veces y no puede pasar más», habría sido una de las expresiones que surgió en la mesa. Un dirigente nacional del PRO le dijo al medio que «no le vamos a contestar más –a Carrió-, porque quiere protagonismo».

Por otro lado, aseguran que Macri felicitó a Patricia Bullrich, presidente del PRO, por salirle al cruce a Carrió cuando se conocieron las primeras expresiones.

Cabe destacar que durante la semana Carrió habló públicamente con diferentes medios y acusó a dirigentes del PRO y de la UCR de tener acuerdos y «negociados» con Sergio Massa, incluso llegó a hablar de la vida privada de Rogelio Frigerio.

Entre los que cayeron en las críticas de la ex diputada nacional estuvo Ritondo y también Emilio Monzó, que fueron acusados de haber tenido «connivencia, amistad y eventualmente negocios» con Massa.

«Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedírmelo, yo no miento más», Carrió luego de la ola de críticas que salieron desde la coalición opositora.