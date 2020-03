LA FAA Chaco se suma al paro del campo anunciado ayer

Resistencia. Martín Spada, representante de la entidad en la provincia comunicó la adhesión a la convocatoria de la Mesa de Enlace nacional. Desde el lunes el paro será por cuatro días.

Esta media de fuerza incluirá «paro de comercialización desde el lunes hasta el jueves, de granos y hacienda en pie», según afirmó Spada.

En cuanto a la posibilidad de acompañar este paro de movilizaciones en rutas, dijo que «eso es a criterio de cada uno, ayer estuvo la convocatoria de productores en la Ruta 5 con empalme en la 95, cerca de Santa Sylvina y no descartamos que se movilice».

«El gobierno provincial no está dando ningún tipo de respuesta a lo que es la emergencia. Hay una realidad de que el gobierno no da solucion, el reintegro de exportaciones no cayó bien en el sentido de que parece que lo pagarían en el 2023 y las emergencias económicas son de ahora», detalló acerca de los motivos que llevan a los productores a tomar esta medida.