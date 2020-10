La Fundación de la UNCAus tiene dos presidentes y dos tesoreros

Sáenz Peña. Una abogada denunció al Rector por una asamblea impropia. Ante la Justicia mencionó como se busca «apropiarse» de la conducción de la entidad sin respetar la ley. también señala que según el rector lo mandaron a «tomar la Fundación».

El sitio ChM expone que el juez federal Miguel Aranda tiene en su poder una denuncia sobre la Fundación de la Universidad del Chaco Austral, pero llamativamente le bajó el tono pese a la gravedad de lo manifestado en la denuncia por dos mujeres. El juez federal permitió un avasallamiento al estatuto de la Fundación y convalidó el desplazamiento, sin justificación, de las autoridades de ese ámbito, llevados adelante por el rector Germán Oestmann.

La abogada Roxana Senoff, que estaba a cargo de la tesorería, mencionó que el juez pidió al Rector que informe por escrito el por qué de la asamblea extraordinaria y los motivos para desplazar a las autoridades que fueron elegidas este mismo año. Y narró que llamativamente el juez Aranda aceptó los argumentos rebuscados del Rector para avanzar con «la toma».

La abogada expresó en declaraciones radiales sostuvo que «el Rector haciendo un abuso de sus derechos de sus funciones como representante de socio fundador, que es la Universidad, convocó a una asamblea extraordinaria que se realizó el viernes 16 de octubre donde la orden del día expresaba la remoción de la presidente y tesorera, y cubrir la vacante del renuncia del secretario, renuncia dudosa que creemos fue por una coacción del Rector».

Explicó que pidieron, mediante una cautelar, la nulidad del acto pero «no hemos tenido respuesta favorable del juez que entendió que como se produjo la vacante en la secretaría él podía convocar», dijo. Mencionó que el Estatuto establece la metodología a implementar y menciona 15 días de plazo para convocar a asamblea pero que es notorio en este acto «el abuso de autoridad». «Hoy a Fundación tiene dos presidentes y dos tesoreros», dijo Senoff y aclaró que esta situación irregular es producto de la actuación e intervención del rector German Oestmann.

«En el Estatuto y en el Código Civil no se observan las facultades que se atribuyó el Rector en cuanto a las remoción de los cargos, esto debe hacerme por el órgano de contralor que es Personas Jurídicas y deben existir causales graves y probadas en la Justicia, algo que no existe en la actualidad», dijo.

Acto nulo

Explicó la abogada que la Fundación tiene a su cargo la administración de la clínica de la universidad, la UME, donde a principios de la pandemia de Covid19 murió una enfermera que se contagió de la enfermedad. «Hemos hecho una excelente gestión de la UME y la Fundación, pero este señor tiene otras intenciones», dijo. Y fue más allá señalando «el acto realizado (asamblea) es nulo, ni siquiera respetó el orden del día ya que empezó por designar nuevas autoridades sin explicar las causales de remoción, pero además tampoco tiene facultades para remover a nadie».

«Vamos a volver a la Justicia y continuar con nuestra petición para que se haga justicia porque esto es a todas luces ilegal porque ni en el Código Civil ni en el Estatuto existen causales para que el socio fundador remueva a nadie. Solo puede designar cuando alguien renuncia, que sería el caso de Ayala el secretario», dijo.

Fundación, fondos y UME

Senoff expresó que las autoridades de la Fundación fueron despojadas semanas antes porque el Rector había dado órdenes y instruido a los administrativos para que no se realicen pagos y se cambien claves y se desconozcan las acciones administrativas. «Dio precisiones expresas a los contadores para que no hicieran movimientos en las cuentas, lo que trajo aparejado problemas con proveedores», dijo, y agregó: «los médicos pedían insumos y nuestros administrativos decían que se les prohibió hacer movimientos incluso para compras y pagos de estos elementos».

Por otra parte comentó que Oestmann designó a una persona como administrativa sin tener facultades y violentando así el Estatuto. «El único que puede nombrar a alguien para trabajar es el Consejo de Administración. Es evidente que estos actos previos a la asamblea ya estaban pensados», dijo.

Toma ilegal

La tesorera echada de forma irregular dijo que hay una grabación que complica a Oestmann y deja en claro lo que está sucediendo. Mencionando que se le ofreció al juez como prueba pero Aranda no lo consideró. Incluso narró que Ayala, el secretario que renunció, fue citado en la Universidad y le entregaron la renuncia redactada, «solo le dijeron que firme, estaba todo preparado», indicó.

«Nos ha llegado una grabación en donde se escucha al Rector decir que iba a tomar la Fundación por pedido del Gobernador. Se escucha de su boca hablando con una persona, la grabación ya la tiene la justicia. Se le escucha decir qui me dijo que tome la Fundación ya directamente. Luego de esto lo nombra al doctor Alcantara, que todos sabemos es el abogado defensor del Gobernador. Él en una parte de la grabación dice ayer estuve con el Gober y después se lo escucha decir Coqui me pidió que tome la Fundación ya directamente», denunció.

Sin comunicación y precariedad laboral

La abogada expresó que jamás las autoridades de la Funación se reunieron con el Rector, que meses atrás se le pidieron informes de gastos y éstos fueron brindados en tiempo y forma. «Quisimos hablar con él por el estado precario de los enfermeros tras un planteo del gremio de Atsa. La UME debe servir de apoyo a la carrera de medicina y los empleados deberían estar dentro de planta permanente, por lo que al rector le corresponde llamar a un concurso y pasar a planta al personal, pero esto no sucede y cuando se le planteo esto y el tema de los fondos que la Universidad recibe pero no hay respuestas favorables. Además no giraron nunca el dinero que se recibe», expresó.