La inflación nacional fue de 3,3% y en el Nordeste del 3,1%

Buenos Aires. Las cifras las informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los datos corresponden a mayo. A nivel nacional la cifra fue del 3,3%. El acumulado interanual trepa al 48,8%..

Así, la región comprendida por Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, tuvo el porcentaje más bajo del país. Gran Buenos Aires marcó 3,4%, Pampeana3,2%, Noroeste 3,2%, Cuyo 3,6% y la Patagonia 3,5%.

En abril, la inflación en el NEA fue del 4,1% y la región lideró la tabla en los porcentajes interanuales con un 48,8%.

En este mes vuelve a ser la cifra más alta del país respecto al mismo mes del año anterior y registró un 51%, superando incluso la media nacional que fue del 48,8%. La variación respecto a diciembre de 2020 en el NEA fue del 20,2%.

Durante mayo las categorías con mayor aumento fueron Prendas de vestir y calzados con 6,3%, Transporte 4,5%, salud 3,9% y Recreación y cultura 3,4%.

En el resto de las categorías se ubicaron Alimentos y Bebidas no alcohólicas 2,7%, Bebidas alcohólicas y tabaco 1,2%, Viviendas 2,8%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,2%, Comunicación 1,5%, Educación 0,0%, restaurantes y hoteles 2,4% y Bienes y servicios 2,8%.

Lectura nacional

La inflación acumulada de los últimos doce meses fue de 48,8 por ciento. La suba de precios de mayo estuvo motorizada, en parte, por la aceleración de los precios de los alimentos y bebidas (3,1%), uno de los rubros que más peso tiene en la canasta que mide el Indec. Se destacó que el incremento en el segmento Alimentos y Bebidas “se redujo a 3,1% mensual, luego de haber aumentado 4,3% mensual en abril.

Se registró una desaceleración general de todos los rubros que componen la división excepto en Verduras, destacándose la caída de Frutas y la desaceleración de Aceites, Lácteos, Pan y cereales y Carne, rubros que, de todos modos, registraron los mayores aumentos.

En el rubro Carne y sus derivados se registró un aumento del 4,4% en el Gran Buenos Aires. Los principales cortes relevados por el Indec también mostraron subas por encima del promedio de la inflación general, tal como es el caso del Asado (4,7%), Carne picada común (9,3%), Paleta (6,7%), Cuadril (5,7%) y Nalga (5,9%).

Transporte lideró la inflación del mes, con una suba de 6,0% mensual (vs. 5,7% abril), por aumentos de precios regulados como combustibles y transporte público; y también de adquisición de vehículos; mientras que Salud se incrementó 4,8% mensual (3,7% abril), por aumentos autorizados en prepagas y subas de medicamentos. También aceleraron Recreación y cultura a 3,1% mensual (vs. 1,5% abril) y Comunicaciones, en menor medida, hasta 1,0% mensual (vs. 0,5% en abril).