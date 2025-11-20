La Justicia limitó las visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

Buenos Aires. Lo decidió el Tribunal Oral Federal 2. La medida se tomó luego de que los jueces consideraran “una provocación” la reunión que la expresidenta mantuvo con nueve economistas.

El nuevo régimen que definió el TOF2 determinó que Cristina Kirchner podrá tener hasta dos visitas por semana. Además, deberá recibirlas como máximo por dos horas, y el límite de personas que podrá verla en cada ocasión será de tres individuos.

En ese sentido, cada persona que quiera ir a San José 1111 deberá enviarle una solicitud a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con determinados requisitos.

“Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas”, dice el escrito.

El objetivo principal de esta medida es fijar un control más estricto sobre las personas que acceden a la residencia de la exmandataria, después de la controversia generada por la reunión con economistas. En ese momento, el grupo de profesionales realizó los trámites para asistir a Constitución, pero nunca avisaron que irían juntos.

El juez Jorge Gorini advirtió que no estaba autorizada una visita simultánea, sino de manera individual. No obstante, hasta ahora, el trámite para ingresar a la casa de la expresidenta no especificaba ese requisito ni tampoco había un reglamento que lo establecía.

La disposición judicial también sostuvo que se mantendrá una supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las nuevas reglas de conducta que fijó el Tribunal.

Las críticas de Cristina Kirchner a la Justicia, tras la foto con los nueve economistas

La expresidenta se expresó en redes minutos antes de que se confirmara la decisión de la Justicia. “No es la foto, es la economía est**”, escribió en X.

“El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI. ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados”, dijo CFK.

Y agregó: “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran ‘muchas personas’ y que, además, estaba ‘haciendo política’.

Para terminar, en su extensa crítica, la dirigente del PJ sostuvo que lo que “le molestó de verdad al bestiario mediático (…) es que hablamos de un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal en una Argentina que desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha (…) no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”.

