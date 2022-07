La Legislatura chaqueña escenario de chicanas por la crisis económica y política del Gobierno nacional

Resistencia. La mayoría de los legisladores buscaron dejar expuestas sus posturas al respecto y se vertieron así duras críticas al gobierno como también la defensa del oficialismo y de la nueva encargada de la economía nacional.

Carim Peche, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, se refirió al nombramiento de una nueva ministra de Economía y deseo que «ojalá Dios quiera por el bien de todos nosotros le vaya bien». De igual manera, planteó que «47 millones de argentinos estamos rehenes por una pelea de dos personas, estamos de rehenes por la pelea del presidente y la vicepresidente «.

En ese sentido, hizo una comparación entre el contexto actual y el escenario de la administración de Mauricio Macri al recordar que «en diciembre del 2017 cuando se trataba el tema de las jubilaciones hubo 30 toneladas de piedras en la plaza (frente al Congreso de la Nación) ¿Saben cuánto estaba el dólar? A 19 pesos. El dólar ahora está 260».

«Hay mucha angustia, mucha incertidumbre, teniendo en cuenta también que si no cambia el rumbo económico por más que se cambie de ministra los argentinos no vamos a tener un buen fin» expresó y agregó: «Deseo que la nueva ministra corrija el rumbo económico, porque la escuché decir que va a continuar el plan económico y la verdad no sé cuál es el plan económico y ojalá nos vaya bien a todos los chaqueños».

A continuación, también habló al respecto Atlanto Honcheruk, presidente del bloque del Frente de Todos, quien dijo que «sabemos que la Patria está pasando un momento difícil. La situación económica del país no es la mejor». En ese sentido, señaló que «todos los que teniente representación legislativa en este recinto han tenido la posibilidad de gobernar Argentina».

«Es un momento muy delicado en el que hay que tener mucha prudencia en manifestarnos. Creo que Argentina nos necesita a todos. Vivimos momentos muy difíciles en el mundo, el mundo está en crisis. Sería bueno que seamos produntes y tratemos de no ofendernos entre nosotros», añadió y para cerrar planteó que «Argentina va a salir si colaboramos entre todos y si no nos ponemos de acuerdo en 10 puntos que necesita el Estado argentino va a ser difícil que este país se ponga de pie «.

OCAMPO: «LA NEGOCIACIÓN CON EL FONDO SEGURAMENTE SE RATIFICA CON BATAKIS»

El diputado provincial de La Cámpora, Rodrigo Ocampo, celebró la llegada de Silvina Batakis y sin nombrarlo apuntó también contra el saliente Martín Guzmán al considerar que hay que corregir el rumbo económico en ciertas cuestiones como la inflación.

«Pensar en términos económicos sin reconocer los contextos históricos determinados es por lo menos contar una verdad a medias y toda verdad a medias es una mentira» comenzó Ocampo y agregó que «Silvina Batakis es una mujer con mucha trayectoria, con mucha formación política, que positivamente es una persona que conoce el Chaco, en lo personal me pone muy contento que sea Silvina nuestra ministra. Tiene una responsabilidad enorme».

«Todos coincidimos en la necesidad de tomar decisiones económicas que rectifiquen el rumbo en determinados aspectos y en otras cuestiones que se ratifiquen, es decir la negociación con el Fondo seguramente se ratifica, hay cuestiones que rectificar como cuestiones de la política inflacionaria que a mi entender se subestimó y se subestima, por eso hay que tomar decisiones, necesitamos seguir mejorando los salarios», expresó.

Además opinó que «necesitamos estabilizar algunas tensiones específicas de la economía y recuperar un sendero de crecimiento» y cerró manifestando que «a la economía le hacía falta una decisión de esta calidad pero me parece que a la política le faltan algunas definiciones que van de la mano de construir más consenso, que van de la mano de tomar algunas decisiones y de seguramente acelerar el proceso de crecimiento y recuperación que necesita Argentina».

ZDERO: «NO SE TRATA DE NOMBRES, SE TRATA DE FALTA DE UN PLAN»

Por su parte, Leandro Zdero, también radical pero de Sumar, opinó que «los ciudadanos viven la realidad y en este contexto el gobierno dice que Argentina está en pleno crecimiento pero hay un ministro que se va, hay cosas que no cierran».

«Vemos cómo aparece nuevamente este verso de echar culpas, esta idea de no hacerse cargo de nada. Argentina está atravesando por uno de los peores momentos en la historia y esto evidencia que no se trata de nombres, se trata de falta de un plan. Para gobernar hay que tener un plan y esa paradoja se da no solo a nivel nacional sino que también aquí en la provincia y esto evidencia fracaso en las políticas de gobierno», indicó.

Además, recordó que «allá por el año 18 o 19 el dólar estaba a 40 pesos ¿Qué se va a decir ahora? Está el blue a 260. Hablaban de la inflación que era del 49% y ahora está en el 82%. En el 2019 el kilo de carne salía 300 pesos. En el 2020, 1500 pesos. Esto es lo que vive la gente».

«Por eso cuando visitamos un barrio o una casa la gente te dice que la política está disociada de la gente. En esta legislatura muchas voces se expresaban por los cuatro años anteriores y se alarmaban por los índices de pobreza, hoy son pobres hasta los trabajadores en blanco», planteó y se refirió a la situación provincial: «Nos convertimos en la provincia con el índice más alto de pobreza y el Gran Resistencia con la cifra más alta del país. Evidentemente nos transformamos en una fábrica de pobres». «Hay ministra, lo cierto es que no hay política de estado. Siguen planteando desde el gobierno nacional en coincidencia con la provincia que no hace falta un plan. Están articulando exactamente lo mismo que lo que pasa en la provincia. Estamos sin un plan hace 15 años», añadió.

PANZARDI: «FUERON GOBIERNO Y FUERON PARTÍCIPES DE LOS MÁS PROFUNDOS FRACASOS»

Claudia Panzardi, del bloque oficialista, criticó las voces de la oposición y se refirió «a quienes fueron gobierno en nuestro país y también en nuestra provincia y fueron participes de los más profundos fracasos». «Nuestra provincia era inviable, sin infraestructura social básica, una provincia que no producía, que dejaba mucho que desear en cuanto a la calidad de vida», indicó y agregó que «es fácil ver la paja en el ojo ajeno, es fácil cuando no se administra, cuando no se gobierna y cuando se tiene ansias de ser candidatos apuntar con el dedo y marcar los errores».

«No vivo en una burbuja, recorro la calle todos los días y me duele la situación económica por la que estamos atravesando. La inflación y la necesidad de medidas que haya que tomar en el corto o mediano plazo que tiene que ver con la situación fiscal de nuestro país son medidas que quizás vayan a causar más dolor todavía, por eso se está evaluando mucho más», admitió pero dijo que es «siempre pensando en la gente, no como otros gobiernos que solo pensaron en ellos como los cuatro años del gobierno de Macri. ¿O acaso en el gobierno de macri todos se llevaban bien? Sí se pusieron de acuerdo para endeudar nuestro país a más de 100 años».

«La memoria selectiva de algunos que han tenido la posibilidad de gobernar la provincia, el país y muchos municipios de nuestra provincia me sorprende y deja mucho que desear», cerró.

CUBELLS: «NO SE QUIEREN HACER CARGO DE MACRI»

La diputada del Frente Grande, integrante del Frente de Todos, apuntó contra la oposición y dijo que «hoy como siempre no se quieren hacer cargo de Macri, de su destrucción económica y social. Macri existió y en su tiempo han bancado y lo siguen bancando».

«No quieren hacerse cargo de esa destrucción que ha ocurrido bajo el gobierno de Macri que fue su gobierno. Vienen a querer capitalizar los embates del poder concentrado donde tienen mucho que ver y vienen a hacer esto para embromar a nuestro gobierno nacional», aseguró.

Además, cuando en el recinto varios diputados le respondían a los gritos, manifestó que «está hablando una kirchnerista, cuando quieren denostar hablan del gobierno kirchnerista. Y –soy- orgullosamente kirchnerista, sí, de Néstor y Cristina. Eso que quede clarísimo. Quisiera escucharles a ustedes algo al respecto de su macrismo y de su Pro, pero no. La verdad que es para sesiones de psicoanlálisis».

GUTIÉRREZ: «CUANDO NO HAY CONFIANZA NO HAY ECONOMÍA QUE SIRVA»

El radical Livio Gutiérrez, de Convergencia Social, indicó que «las cuestiones psicológicas que no se dieron cuentas es que todos los sectores oficialistas le dieron el apoyo a la nueva ministra pero no al presidente de la Nación».

«La oposición no pidió la renuncia de funcionarios que no funcionaban, lo pidió la vicepresidente», repasó y señaló que «cuando nosotros criticamos resulta que somos golpistas pero cuando critican los propios funcionarios del gobierno nacional y provincial es un ajuste y una discusión simple y sencilla».

«El problema es que la mejor ministra de Economía aún no fue nombrada en este país y tiene un nombre muy cortito: se llama ‘confianza’. Cuando no hay confianza no hay economía que sirva, cuando no hay confianza y el gobierno se convierte en una lucha por el poder, por la caja de los movimientos sociales, por la dilución de los intendentes, esa lucha hace que nadie invierta. Nadie puede invertir en una argentina así», añadió.

Fuente DiarioChaco