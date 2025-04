La prensa mundial inmortaliza el adiós al papa Francisco: “Amigo de los pobres”

Vaticano. Medios internacionales destacan su figura como “Revolucionario” y “Papa del pueblo” en sus primeras planas, mientras analizan el impacto de sus 12 años al frente de la Iglesia.

La noticia del fallecimiento del papa Francisco ocupó este martes las primeras planas de los periódicos de todo el mundo. Los medios internacionales han dedicado amplia cobertura a la muerte del Sumo Pontífice, destacando su impacto global y el legado que deja tras 12 años al frente de la Iglesia Católica.

Los diarios de diversos países, tanto en naciones predominantemente cristianas como en aquellas donde prevalecen otras religiones, brindaron una notable atención al suceso. Entre las descripciones más frecuentes en los titulares destacan “Revolucionario”, “Papa del pueblo” y “amigo de los pobres”, algo que refleja la percepción internacional sobre su pontificado.

Los periódicos también abordan los procedimientos que seguirán para la elección de un nuevo pontífice, explicando los pasos hacia el próximo cónclave y aventurando las primeras especulaciones sobre posibles sucesores al trono de San Pedro.

AMÉRICA LATINA

En Argentina, su tierra natal, la muerte del papa Francisco conmovió con especial fuerza a la prensa nacional, que destacó no solo su trascendencia histórica como el primer pontífice latinoamericano, sino también su profunda conexión con el país. La Nación lo llamó “Un Papa irrepetible”, mientras que Clarín subrayó su doble legado: ‘El Papa que revitalizó la Iglesia y nunca se alejó de la política argentina’. Por su parte, Página/12 optó por un sencillo pero emotivo “A Dios”, definiéndolo como “el Papa que supo mostrar el rostro humano de la Iglesia’”. Las portadas argentinas reflejan así tanto el orgullo local por su figura como el impacto global de su mensaje.

En el resto de América Latina, la partida de Francisco despertó un profundo sentimiento de admiración y reflexión. Los medios de la región destacaron el carácter reformista y la capacidad para inspirar más allá de los fieles católicos del primer papa latinoamericano. El Tiempo de Colombia se preguntó “El adiós a un Papa reformista e inspirador. ¿Qué viene para la Iglesia?”, mientras que El Espectador rescató una de sus frases más emblemáticas: “La paz es un grito que merece ser escuchado”. Por su parte, El País de Uruguay lo definió como “El Papa que abrió la Iglesia”, Excelsior de México enfatizó que fue “El Papa que predicó con el ejemplo”, y O Globo de Brasil lo despidió como “un Papa pionero que reformó la Iglesia”.

NORTEAMÉRICA

En América del Norte, la prensa destacó el carácter transformador del pontificado de Francisco, resaltando tanto sus avances como las controversias que generó su enfoque progresista. The New York Times lo definió como “Un Papa revolucionario que cambió la Iglesia”, mientras que The Washington Post matizó: “Cambió el enfoque de la Iglesia, si no su doctrina”. Por su parte, The Wall Street Journal subrayó su impacto histórico con el titular “El Papa que cambió la Iglesia por primera vez”, y USA Today lo recordó como “Un hombre de paz”. En Canadá, el Toronto Star recogió el dolor de los fieles y el legado social de Francisco, citando a católicos que lo consideraban la figura que “devolvió el papado a la vida real”, mientras que el National Post lo calificó simplemente como “Un Papa como ningún otro”.

EUROPA

“Hoy, lunes 21 abril, a las horas 7:35, el Señor ha llamado consigo al Santo Padre Francisco”: así abre la edición del vespertino diario del Vaticano, L’Osservatore romano, anunciando la muerte con la misma fórmula que utilizó para los anteriores pontífices.

En la portada figuran un artículo del director editorial de la comunicación vaticana, Andrea Tornielli, bajo el título “El papa de la Misericordia” y al lado otro del director del diario, Andrea Monda, “Hermano nuestro, trabajador de paz”.

