La UCR piden que se traten proyectos para el sector privado

Resistencia. El presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, hizo referencia a la necesidad de que el Gobierno provincial implemente un programa de asistencia y recuperación para el sector privado de toda la provincia. En ese sentido, recordó que desde el bloque que preside, se presentaron varias leyes a tal fin, que no han podido ser tratadas por la recurrente negativa de los legisladores que conforman el frente oficial.

“La ausencia de un plan económico y social que acompañara los protocolos sanitarios, en el marco de la pandemia, nos condujeron a una cuarentena de 120 días, en los cuales el comercio y otros rubros que conforman el sector privado no exceptuados, no han podido trabajar, agonizan, y con ello el futuro de miles de chaqueños. La improvisación del Estado es tal que tuvieron que pasar cuatro meses para que el gobernador Capitanich y los intendentes del área metropolitana se sienten a pensar en un protocolo de apertura, siendo que hemos presentado proyectos en la Legislatura hace mas de 120 días”, reclamó Peche.

“El gobernador anunció medidas que no solo llegan tarde sino que son insuficientes. Pasaron muchos días en los que el sector privado fue abandonado a su suerte, alquileres, impuestos, tributos, proveedores y salarios que no se han podido pagar y se han transformado en deudas insostenibles. Además, son medidas que no alcanzan a comercios y pymes del interior que sufren el impacto económico de la pandemia, del mismo modo que los del área metropolitana”, aseveró el legislador.

LOS PROYECTOS

Los proyectos presentados por el sector, aun sin debatir, son:

Emergencia económica, financiera y fiscal del sector comercial, productor de bienes y prestador de servicios.

Protocolo para la reapertura de comercios y otros rubros no esenciales.

Prórroga y alícuota 0 del impuesto a los ingresos brutos.

Eximición impuesto inmobiliario rural.

Suspensión de ejecuciones y remates judiciales.

Suspensión de reclamos fiscales y mandamientos en juicios de ejecución de sentencias a productores agropecuarios por el término de 365 días.

Suspensión pago servicios Secheep y Sameep.

Descuento de emergencia del 40% sobre el monto total de las facturas de energía eléctrica y agua en todo el territorio de la provincia del Chaco, de junio a diciembre 2020.

Refinanciación con tiempo de gracia de todos los créditos otorgados por el Nuevo Banco del Chaco.

Créditos a tasa 0 y subsidiada para Pymes, comercios, Mypmes.

Prórroga por 365 días Ley 1388/ 2994, que suspende trámites procesos de ejecuciones hipotecarias.

Adhesión decreto Nacional 320/20 congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos.

Adhesión Decreto nacional 311/20 abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago.

Eximir del pago de tributos a profesionales del derecho mientras dure la feria judicial.

Declarar la odontología como profesión de riesgo de salud, actualizar valores de prestaciones y eximirlos del pago de tributos por 180 días.

PRESTADORES DE LA SALUD

El titular del bloque de diputados radicales también se hizo eco del reclamo de los prestadores del Insssep: “Se les paga con varios meses de atraso y a valores desactualizados, no olvidemos que la salud privada también fue impactada por la pandemia. Por lo tanto, es necesario que se regularice el pago de las prestaciones y se adecuen los sistemas administrativos a tal fin”, concluyó.