Landriscina habló de una gestión con más controles y ordenamiento

Sáenz Peña. El secretario de Gobierno, Diego Landriscina, habló en Radio La Red y anticipó la llegada de radares en avenidas y foto multas. Anunció tolerancia cero respecto a las motos sin casco.

El funcionario que conduce el área política del Gobierno local sostuvo que «esto no se trata de buscar tener un perfil recaudatorio, nosotros quisiéramos no cobrar una sola multa, pero es necesario que el Estado municipal este presente para custodiar la vida y contribuir a la seguridad de todos».

El secretario de Gobierno anunció la llegada de radares en avenidas y foto multas, «vamos a sumar tecnología para disponer en los semáforos de la ciudad las denominadas fotomultas así como los radares en Avenidas especialmente en los sectores que son utilizados por la gente para caminatas y esparcimiento», dijo.

«Sabemos que la situación económicas no es buena, pero no por ello no vamos a realizar controles o aplicar las normas», dijo Landriscina, y subrayó que «nuestra función no es recaudatoria, queremos contribuir a la seguridad y resguardar las vidas de los saenzpeñenses».

«La gente que está en regla y va a trabajar se molesta, pero hay que entender que queremos contribuir con mayor control para evitar la circulación de motos robadas y restarle al denominado motochorro una herramienta fundamental en sus fechorías», dijo.

Respecto a la composición de la Secretaría el funcionario mencionó que Rafael Acuña ocupará la subsecretaría de Gobierno, Marina Bacileff seguirá al frente de Tránsito, el ex comisario José Falcón en Seguridad Ciudadana, el ex comisario Marcelino Pintos en Inspección General y el veterinario Nando Kisiel en Bromatología.