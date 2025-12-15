Leonel Chiarella es el nuevo presidente de la UCR nacional

Buenos Aires. La Unión Cívica Radical renovó este viernes por la tarde las autoridades del Comité Nacional. El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, hombre del gobernador santafesino Pullaro, fue elegido como el sucesor de Lousteau. Es el presidente más joven en los 135 años de historia del radicalismo.

El Plenario de Delegados de la UCR eligió esta tarde a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

El acto contó con la presencia de Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso al intendente de Venado Tuerto para suceder a Martín Lousteau. Según pudo saber Infobae, Alfredo Cornejo se reunió con sus pares para expresar su disconformidad con la idea llevar al partido hacia Provincias Unidas por lo que decidió que sus delegados no integren la mesa. El sector de Leandro Zdero hizo lo mismo. El mendocino representa el sector opositor a la estrategia que impulsan los integrantes de Provincias Unidas. Todos encabezaron una reunión previo a la votación en la que intercambiaron miradas sobre el futuro del partido.

Durante el acto de asunción, Chiarella agradeció a los gobernadores del partido centenario y envió un mensaje tras semanas de negociaciones para acordar la sucesión de Lousteau: “Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia”.

“Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”, agregó.

Además, de cara a la estrategia electoral que deberá encarar la UCR ponderó la necesidad de representar a los “sectores productivos” porque “en nuestro país es importante para el crecimiento, no ponemos palos en la rueda para generar condiciones para invertir. Eso es lo que hacemos todos los días”. “Vamos a ayudar a los que gobiernan pero también a los que quieren gobernar”.

