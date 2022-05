Lineras habló de la búsqueda permanente de políticas de preservación del salario docente

Sáenz Peña. El ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Lineras, en comunicación con radio La Red dialogó sobre la modernización del Estado, el plan “Conectar Igualdad” y de la búsqueda constante de políticas de preservación del salario docente.

A través de la digitalización de trámites se enmarca la decisión de consolidar la modernización del Estado, es en este marco que el ministro Lineras firmó por primera vez una Resolución de la cartera educativa de manera digital y señaló que la gestión de Capitanich será recordada por muchas cosas pero subrayó que “esto es muy trascendente en su política, lo que tiene que ver con entrar en la era digital y el hecho de haber pasado de los trámites de papel a la digitalización es fundamental. Lo empezó él, desde la administración central y después en los distintos ministerios replicamos eso en nuestras jurisdicciones”.

Es así que se están adecuando a esta nueva modalidad que le permite agilizar las cuestiones administrativas, “puedo firmar en cualquier lado, en cualquier momento”, detalló.

En esta línea agregó que “todo se agiliza enormemente y se puede dar una respuesta más rápida, tiene un impacto no solo en el sector administrativo y docente sino también en lo que hace a la gestión en las escuelas, los proyectos de resoluciones, se hacen de manera más rápida. La herramienta, yo creo que está al servicio de esto, de un Estado más transparente, más rápido, más efectivo a la hora de dar respuestas”, expresó.

Por otra parte, consultado por la venta de computadoras del programa “Conectar Igualdad”, explicó que se deben hacer las denuncias correspondientes para que puedan ser recuperadas y entregadas a otros estudiantes.

“Hay una situación de crisis que no lo justifica pero que explica al proceso y nuestro desafío es que las 10.000 computadoras que pensamos entregar este año no se vean empañadas por las 50 o 100 que tengan este proceso, no minimizó la gravedad del problema pero si salen a la venta 50, es el 0,01% de los que entregamos, esto quiere decir que el programa cumple con su cometido”, explicó el ministro.

Por otra parte, informó que presentaron una iniciativa “relacionada a tener una mirada más completa sobre la vida de las instituciones, miradas que apuntan a comprender la complejidad de las situaciones que se presentan, tiene que ver con algunas cuestiones de gente que a esta altura ha resuelto cuestiones de identidad en las escuelas, hay casos que se han dado, aquellos que optan por una u otra identidad más allá de lo que dice su documento, entre otras cosas”, relató.

En cuanto al pago de salario a docentes y la aplicación de la cláusula gatillo, el ministro destacó “la enorme conquista que hizo nuestro gobernador al tomar la cláusula gatillo como un mecanismo de ajuste de salarios, como algo casi exclusivo en el país, siempre ese hecho lo respetamos pero nosotros no dejamos de discutir con el ministro, con el gobernador políticas de preservación, la posibilidad de estar atento de seguir el tema salarial en este esquema de inflación”,.

En este marco agregó que creen que se hizo el esfuerzo necesario para no perder contra la inflación.

“Seguimos viendo otros mecanismos que también hagan a contribuir al trabajo y el bienestar de los docentes, por eso hacemos un agradecimiento muy especial a todo el esfuerzo que hace la docencia, la administración pública, por qué sabemos de la dificultades qué implica una economía inflacionaria”, concluyó.