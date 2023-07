Lluvias normales, y temperaturas habituales o levemente superiores, el pronóstico para el invierno

Resistencia. El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el trimestre julio, agosto y septiembre del presente año prevé para la provincia del Chaco temperaturas en el rango de la media histórica o levemente superiores, además de precipitaciones cuyos registros se ubicarían por encima de los promedios de la estación seca en la parte este, y serían normales en el resto del territorio.

CÓMO ENTENDER LAS PROYECCIONES

Estos valores surgen de las proyecciones para los próximos noventa días. Se debe tener en cuenta que el pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior), en cada región señalada y para el período julio-septiembre de 2023.

No indica valores de la variable pronosticada ni sus vaivenes a lo largo del trimestre, por lo que aunque se establezcan mayores chances de precipitación en la categoría inferior, por ejemplo, ello no quita que no puedan haber eventos de lluvia, o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos, por lo que se debe tener presente que cada semana tendrá sus particularidades.

UN NIÑO MITIGADO

De cumplirse este pronóstico general, sería una buena noticia, dado que los efectos del fenómeno del Niño se presentarían aplacados, y habría una relativa estabilidad climática. Como indica el sitio web del SMN (smn.gob.ar), «el estado actual del fenómeno El Niño/Oscilación del Sur es de transición a una fase Niño. La temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial se encuentra con valores superiores a los normales en la mayor parte de la región. Los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial se encuentran en promedio debilitados al oeste de la línea de fecha.

El Índice de Oscilación del Sur volvió a retomar valores neutrales, lo que refleja que aún no hay un acople completo de la atmósfera con las condiciones del océano, característico de la transición. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre julio-agosto-septiembre 2023 (JAS), hay 94% de probabilidad de que las condiciones sean de Niño».