«Lo hospitales del interior apenas tienen paracetamol», dice Peche

Resistencia. En relación al avance del coronavirus, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, expresó su preocupación por «la precaria situación en que se encuentra el sistema sanitario del interior del Chaco para enfrentar el impacto de la pandemia». En ese contexto, recordó que el pasado 19 de agosto, mediante Proyecto de Resolución 1234/2020, solicitó informes al Gobierno provincial para conocer qué medidas se han adoptado “requerimiento que, a la fecha, no ha tenido respuesta” expresó el legislador.

El titular de la bancada radical hizo hincapié en el manejo de la pandemia y aseguró: “desde el primer momento advertimos que no se estaban haciendo las cosas bien, que se requería una fuerte inversión para reforzar el sistema sanitario en toda la provincia, que se debía salir a realizar testeos masivos de manera de poder detectar casos asintomáticos ya que, según la Organización Mundial de la Salud, representan hasta el 40% de los infectados, no alcanzaba con testear a quienes tenían síntomas y su círculo cercano sino que había que salir a buscar el virus para cortar la circulación, y no se hizo”.

Sobre la situación de los hospitales del interior Peche recordó que Chaco recibió en entre enero y julio $100.000 millones y subrayó: “Sin embargo no se ha reforzado el sistema sanitario, los hospitales del interior apenas si tienen paracetamol, los pacientes que requieren atención de mayor complejidad deben ser trasladados a Saénz Peña o al Perrando en Resistencia ¿Cuánto cree el gobernador o la ministra de Salud que tardarán en colapsar esos centros asistenciales si los contagios continúan a este ritmo?».

Por otra parte, dio detalles del pedido de informes elevado el pasado mes de agosto al Gobierno provincial: