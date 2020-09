Los 2/3 del Consejo Superior le bajaron el tono a supuesta convocatoria y se alinearon detrás de Oestmann y García Solá

Sáenz Peña. Finalmente la Universidad emitió un comunicado oficial, buscando desterrar rumores de problemas internos y dejando de lado una supuesta convocatoria que se hizo pública en estos días.

A través de un comunicado oficial, diez miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) expresan que “ante comunicados recibidos desde direcciones electrónicas no oficiales que ponen en duda la legitimidad de las autoridades de nuestra institución en las personas del Rector Germán Oestamnn y del Vicerrector Manuel García Solá, surgidas por el voto unánime de los Asambleístas presentes en la Asamblea del 18 de octubre del 2019, electos en comicios transparentes en todos los claustros de la UNCAUS, manifiestan que no comparten expresiones y que no representan el sentir y los intereses de los docentes, no docentes y estudiantes”.

“Asimismo, manifiestan su apoyo a al gestión del Rector y Vicerrector, e invitan a la Comunidad Universitaria a continuar trabajando juntos para brindar una educación superior de calidad a nuestros jóvenes y por el crecimiento de nuestra universidad”, cierran.

El mismo está firmado por Marcelo Domínguez, Néstor Dudik, Nora Okulik, María Alicia Judiz, Walter Costa, Luis Pugacz, Daniel Barrionuevo, José Maldonado, Marina Pavlinovik y José Luis Cramazzi.