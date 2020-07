«Los controles van a seguir, en forma aleatoria», dijo la ministra Zalazar

Resistencia. La ministra de Seguridad hizo hincapié en la responsabilidad ciudadana y advirtió: «Si salimos como si no hubiera pasado nada, vamos a retroceder».

La ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Gloria Zalazar, dio detalles sobre cómo van a ser los operativos de control de circulación a partir del sábado, cuando comience a implementarse el plan de desescalada de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y advirtió que «si salimos como si no hubiera pasado nada, vamos a retroceder».

«Lo que tenemos que entender es que necesitamos hacer los esfuerzos entre todos: la responsabilidad de Poder Ejecutivo y las autoridades es generar un plan para salir hacia una nueva normalidad, pero esto no tendrá forma de prosperar si cada uno de nosotros no aporta su granito de arena», remarcó.

En declaraciones a Radio Provincia, Zalazar apuntó que es necesario lograr entender que el 25 se «abren las puertas y la comunidad no podrá volver a salir como si nada hubiese pasado».»Ha pasado y aún nos pasa una pandemia; una emergencia sanitaria que nos ha obligado a transformar nuestra forma de vivir de manera radical, grarantizando los servicios necesarios pero preservando la vida como eje central», reflexionó.

En esa línea, indicó que «el 25 comenzamos a transitar, paso a paso, un camino hacia una normalidad que no será igual a la que teníamos antes de la pandemia».

Cómo serán los nuevos controles

Respecto de los controles a la circulación, Zalazar confirmó que se van a eliminar las vallas del microcentro, siempre con un criterio gradual para llegar a ciertas determinaciones. A partir de la jornada de hoy comenzaron a levantarse los elementos que limitan el tránsito de los vehículos, pero la intención es implementar el nuevo dispositivo como para encontrar los «puntos flacos y ajustar lo que sea necesario».

Los controles van a seguir y sólo podrá circular quienes tengan el permiso para una actividad habilitada

Sin embargo, destacó que «los controles van a seguir, y solamente podrán circular en la vía pública aquellos que tengan una actividad habilitada y con el debido permiso o turno que deberán sacar en la página web de la provincia».

Los vallados, que eran puestos fijos de control, pasarán a ser puntos «dinámicos».

Estos grupos van a estar en distintos lugares de la ciudad y del Gran Resistencia controlando aleatoriamente los permisos con el código QR o con el DNI de las personas que se encuentren habilitadas para circular.

«Que no estén más las vallas en las calles no quiere decir que no habrá controles; de hecho quedarán los puestos fijos en los accesos a las localidades del área metropolitana y en los puestos limítrofes, porque la restricción del acceso va a continuar hasta tanto podamos avanzar hacia la nueva normalidad», explicó.

En tanto, los puestos de control, -por ejemplo en zona norte como el que estaba apostado en las avenidas Sabín y Sarmiento- no segurián fijos, pero en cualquier momento se puede apostar allí algún operativo móvil y verificar la documentación de quienes estén transitando.

Asimismo, indicó que las personas que circulen, por ejemplo, por la peatonal podrían quedar sujetas a la requisitoria de los permisos correspondientes, aunque no será necesario que presente el DNI. «Basta con dar el número de documento y tener el turno correspondiente o el permiso por desarrollar alguna actividad habilitada», explicó.

Por último, la ministra de Seguridad enfatizó en que «no hay que relajarse», y volvió a remarcar la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. «Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, estamos por encima de la media nacional y eso permite que, de cada cuatro chaqueños enfermos se recuperen tres; si nosotros salimos a la vida como si nada hubiera pasado vamos a retroceder y volver a los controles estrictos por eso apelamos a la responsabilidad y a la solidaridad ciudadana», planteó.