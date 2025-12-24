24 diciembre, 2025

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Los días 24 y 31 de diciembre habrá recolección de residuos en todos los barrios

Sáenz Peña. El Municipio informa a los vecinos que tanto esta semana como la próxima el servicio de recolección de residuos se desarrollará con normalidad en la ciudad.

Esto se debe a que los días 25 de diciembre y 1 de enero, ambos feriados nacionales, coinciden con días jueves, jornada en la que habitualmente no se presta el servicio de recolección.

Asimismo, se comunica que los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, el Municipio trabajará con normalidad, y el servicio de recolección de residuos comunes se realizará únicamente por la mañana en todos los barrios.

Se recuerda a los vecinos el cronograma habitual de recolección:

-Lunes, miércoles y viernes: residuos comunes

-Martes: residuos reciclables

Jueves, sábados y domingos: no hay servicio

Desde el Municipio se solicita la colaboración de la comunidad para respetar los días y horarios establecidos, contribuyendo así a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

