Los obispos saludan a los catequistas: ‘Anunciadores, profetas y testigos de la Palabra’

Resistencia. Con motivo del Día del Catequista, que la Iglesia celebra cada 21 de agosto en honor a san Pío X, patrono de los catequistas, monseñor Ramón Dus, presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica, hizo llegar un saludo especial a quienes dedican su vida a anunciar y testimoniar el Evangelio en las comunidades.

En su mensaje, el arzobispo de Resistencia recordó que la misión del catequista es «proclamar y testimoniar el Evangelio de Jesús con nuestro servicio y nuestra misión en nuestras comunidades».

Inspirado en las palabras de la primera carta de san Juan, subrayó que lo que la Iglesia ha visto, oído y tocado «acerca de la Palabra de vida» se anuncia para estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

«Este día y este año de gracia, que es el Jubileo, pedimos juntos y agradecemos al Señor caminar en este sentido: comunicando la vida de la Palabra de Dios que se encarna en nosotros y de la cual somos testigos», sostuvo.

«Pedimos que esta sea la gracia de bendición para nosotros como anunciadores, profetas y apóstoles de la Palabra, y para nuestras comunidades, para que las anime en la esperanza de la vida y en el testimonio de Jesús en sus ambientes», expresó.

San Pío X, patrono de los catequistas

El Día del Catequista se celebra en memoria de san Pío X (Giuseppe Melchiorre Sarto), papa entre 1903 y 1914, gran impulsor de la catequesis en la Iglesia.

Promovió la comunión frecuente y la preparación de los niños para los sacramentos, además de fomentar la formación de catequistas laicos para transmitir la fe de manera sencilla y profunda.

La fecha, además de ser un motivo de acción de gracias por la tarea de los catequistas, es una oportunidad para renovar el compromiso de quienes, en cada comunidad, se esfuerzan por enseñar, acompañar y testimoniar la fe cristiana.

