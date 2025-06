Los salarios privados en el Chaco están en su nivel más bajo en diez años

Resistencia. Los ingresos de los trabajadores del sector no logran aún recuperarse de la pérdida que sufrieron tras la devaluación de diciembre de 2023.

Un informe de la consultora Politikon Chaco destaca que en el período acumulado de enero a septiembre del corriente año, el salario de los trabajadores privados formales en nuestra provincia registra una caída del 4,4 % real. Además, el nivel de ingresos actual es el más bajo de, por lo menos, la última década, sobre la base de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El año comenzó con un fuerte arrastre de finales del 2023: en diciembre, a raíz de la devaluación aplicada por el nuevo gobierno nacional en el inicio de su gestión, su consecuente impacto inflacionario y un escenario económico ya que venía deteriorado, el salario real en el Chaco para el sector privado formal tuvo una caída del 14,4 % interanual, la más profunda para un mes de los últimos diez años, por lo menos. Eso provocó empezar el año con un marcado retroceso. Ya en 2024, en enero también hubo fuertes embates: todavía con la inflación desbordada, el salario sufrió una merma del 8,1 % interanual, y en febrero y marzo continuó la contracción (-4,9 % y -8,0 % respectivamente).

El principio del segundo trimestre también mostró resultados negativos, aunque algo más moderados: en abril la baja fue del 4,8 %, en mayo -3,8 % y en junio -1,8 %. Esta desaceleración de la caída se sostuvo en el comienzo del tercer trimestre: en julio fue -1,6 %, pero rebotó a -4,3% en agosto. Finalmente, en septiembre la merma fue del -1,8 %.

LA EVOLUCIÓN MES A MES

Además de observar la evolución interanual, hay que contrastar el desempeño mensual para poder analizar la velocidad de la recuperación salarial. Para esto, lo más recomendado es tomar como punto de partida el mes previo al inicio de la crisis propiamente dicha: si bien el escenario macro como el de los salarios en particular venía mostrando altibajos durante 2023, fue en diciembre de ese año cuando la economía sufrió su mayor golpe. Así, respecto de noviembre del año pasado el salario real en el sector privado formal chaqueño todavía está 2,6 % por debajo.

El proceso se inició con una merma del 12,2 % en diciembre, entre enero y febrero se recompuso levemente respecto al mes anterior, pero sin lograr recuperar la baja anterior; entre marzo y mayo se ve un serrucho con alzas y bajas; y entre junio y julio hubo subas que permitían pensar, en ese momento, que podría ser el comienzo de un proceso de recuperación (+1,8 % y +2,2 % mensual, respectivamente); sin embargo, entre agosto y septiembre se volvieron a registrar bajas, aunque leves, que interrumpieron esa recuperación (-0,3 % en cada caso). Esto permite verificar que si bien el piso salarial ya quedó atrás, todavía no se recupera hasta niveles previos al cambio de gobierno.

Tomando como referencia el período 2014-2024, el salario chaqueño actual está en su nivel más bajo. Si se considera siempre el período acumulado de enero a septiembre, el salario real actual está 24,6 % por debajo de 2014, -24,5 % vs. 2015, -22,1 % contra 2016 y -21,8 % respecto de 2017. Además, se ubica también por debajo de 2018 en 18,2 %; -9,8 % vs. 2019; -8,5 % contra 2020; -6,2 % respecto a 2021; -5,5 % en relación con 2022 y finalmente -4,4% vs. 2023.

ENSEÑANZA, EL ÚNICO RUBRO QUE NO TUVO PÉRDIDA

En la provincia del Chaco, solo un rubro de actividad logró un incremento real de los salarios privados de manera acumulada en enero y septiembre del corriente año. Fue Enseñanza, que gracias a un buen tercer trimestre alcanzó una suba acumulada del 1,9 % real interanual.

Por el contrario, el resto de los sectores todavía muestra bajas: los descensos más leves del período se observan en Intermediación Financiera (-1,2 %); Electricidad, Gas y Agua (-2,4 %); Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (-2,7 %) y Comercio al por mayor y al por menor (-4,1 %). Estos son los sectores donde el descenso es inferior al nivel general provincial.

Por su parte, con descensos por encima del total general provincial quedaron la Industria Manufacturera (-4,7 %); Servicios Comunitarios, Sociales y Personales (-5,3 %); Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (-5,7 %); Hotelería y Restaurantes (-11,3 %); Servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-12,8 %); Servicios Sociales y de Salud (-13,2 %); Explotación de Minas y Canteras (-19,0 %); y cierra el ranking la Construcción (-22,0 %).

