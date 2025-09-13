Lunes realizarán operativos de SUBE Estudiantil en distintos colegios

Sáenz Peña. Con el objetivo de incentivar el uso del Sistema Municipal de Transporte, el lunes se realizará un operativo para la tramitación y utilización de la tarjeta SUBE Estudiantil en dos colegios de la ciudad.

El primer operativo tendrá lugar en los colegios EET N°23 Gregoria Matorras de Sán Martín y en la EET N°22 Teniente Benjamín Matienzo. En EET 23 será a partir de las 8:30 y en el segundo colegio la atención será por la tarde a partir de las 14:30.

Desde la Subsecretaría de Transporte del Municipio de Sáenz Peña comentaron que los operativos tendrán lugar el lunes y el jueves, oportunamente se informarán los lugares dónde estarán el día jueves. En esa misma línea, comentó que el trabajo se realiza de forma conjunta entre el municipio, Regional Educativa y el área de Transporte del Chaco.

Durante los operativos, se explicará a los alumnos sobre cómo utilizar la tarjeta y los beneficios que ofrece la SUBE para los usuarios, los recorridos y ramales de SP BUS.

Por otro lado, recordaron que los estudiantes pueden acercarse de lunes a viernes de 7:30 a 14 horas a la oficina SUBE ubicada en el predio de Ferichaco para tramitar la SUBE Estudiantil.

