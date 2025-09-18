Machagai concluye obra de pavimento al Parque Industrial y vecinos realzan el compromiso del intendente García

Machagai. El jefe comunal informó en publicaciones que la obra finalmente fue concluida. Vecinos de la ciudad resaltan que el jefe comunal ha demostrado que gobernar es escuchar, planificar y cumplir.

«Feliz de poder contarles a nuestros vecinos y vecinas que en el día de hoy culminamos la pavimentación de los más de 1200 mts que separaban el acceso principal de la ciudad con el acceso al Parque Industrial», mencionó García en estos días, y destacó que «se trata de una obra histórica que en el marco de un gobierno nacional que ha decidido eliminar la obra pública».

Sobre la obra y las gestiones el intendente machagaiense indicó: «Los primeros 700 metros se hicieron con recursos propios porque Javier Milei le dio de baja al convenio que habíamos suscripto y los 500 mts restantes firmados con la gestión provincial anterior, logramos reactivarlo con Vialidad Provincial tras varios meses para que puedan aportar el costo de los materiales».

Inmediatamente en las redes vecinos se manifestaron destacando que la culminación del asfalto en el Parque Industrial no es solamente pavimento, es sinónimo de desarrollo, de seguridad y de dignidad para los trabajadores y para las familias que viven en esta zona estratégica de Machagai.

Usuarios de las redes valoraron las acciones de García y señalaron que «gracias a la decisión política y a la gestión incansable del intendente Juanchi García, hoy este sector cuenta con calles asfaltadas e iluminación moderna, un cambio que mejora la vida diaria de nuestra gente y que potencia la producción maderera, orgullo de nuestra ciudad». «Ha demostrado que gobernar es escuchar, planificar y cumplir. Esta obra es una muestra más de su compromiso con el crecimiento de Machagai y con el bienestar de cada vecino», mencionan.

