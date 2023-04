Malestar con Chebuhar que permitió que Sobol impida trabajar a la prensa durante «Viví La Termal»

Sáenz Peña. El sitio ChM publicó que varios periodistas mencionan lo sucedido en la última jornada de la feria que realizó la institución, con financiamiento de la Provincia y el Municipio. «Nos echó Martín Sobol, delante del presidente Rody Chebuhar que no hizo nada y se lavó las manos», contó uno de los trabajadores de prensa. Otros directamente tuvieron problemas para ingresar al predio.

El hecho ocurrió el último día de la Feria Viví La Termal, domingo. Ese día entre los artistas que se presentaban en el escenario, pagados por el Gobierno provincial, estaban Piko Frank y Rodrigo Tapari.

Según menciones hechas por los trabajadores de prensa, viernes y sábado la cobertura se hizo con total normalidad y absoluta colaboración de los integrante de la comisión de Cámara de Comercio, algo que el domingo, último día de la feria no sucedió, incluso mencionaron a este medio que hubo periodistas reconocidos de la ciudad que no pudieron ingresar al predio pues había ordenes a la policía para impedir los ingresos.

«Habíamos hablado con Piko Frank para una nota después del show, éramos varios que estábamos ahí al costado del escenario pero Martín Sobol lo interceptó cuando bajaba y se lo llevó a una Trafic. Después vino y nos encaró a todos, nos dijo que nos teníamos que ir, que no podíamos trabajar en ese lugar, que los artistas no querían nota. Pero después Rodrigo Tapari me dio una nota y hasta me saque una foto con el», dijo a este medio Luis Espíndola, reconocido conductor de TropiHits, programa tropical de LT16.

Espíndola mencionó que «le reclamamos al presidente Rody Chebuhar que no hizo nada, y él nos contestó que eso lo manejaba Martín, se lavo las manos y se hizo el desentendido. No nos dejaron trabajar luego que por tres meses nos pidieron que acompañáramos haciéndoles difusión gratis, una vergüenza» .

Tremendamente reprobable la actitud de la entidad para con la prensa local. Aún no hubo manifestación pública sobre lo sucedido pese a que en varios espacios radiales hubo quejas por el hecho. Seguramente el presidente Rody Chebuhar negará esto. Cabe mencionar que recientemente se enojó con éste medio por otra publicación y salió a negar que el Gobierno provincial -con plata que proviene de la ciudadanía mediante los impuestos- financió casi por completo la muestra que a costo cero debó una suma de dinero más que importante que hasta ahora no se ha dicho en qué será invertida, aunque se supo que esa información sólo será dada a conocer a los socios en la asamblea y balance.