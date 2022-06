Malestar de Padres en la Ruta por inasistencia masiva de alumnos a Charla de Educación Vial

Sáenz Peña. Jorge Derka, referente de Padres en Ruta, expresó su desazón en LT16 al contar los pormenores de lo ocurrido. «Se cursaron las invitaciones vía Educación, y no fue un sólo alumno, es una gran pena», dijo.

Según publica ChM la charla estaba prevista para el pasado jueves 16 por la mañana y estaba enmarcada en el programa “Seguridad Vial en tu barrio”. Una actividad es organizada por la Escuela de Agentes de Control de la Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Gobierno del municipio; Policía Caminera; el mismísimo Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se dictaba en el Centro Cultural Municipal.

Tenía previsto, según las invitaciones, contar con la presencia de alumnos de 4° y 5° año de los colegios secundarios: UEGP N°13 Juana Manso; UEGP N°55 Don Orione; UEGP N°54 Misericordia y la UEGP N° 193 San Roque, todos destacados establecimientos educativos de gestión pública privada. La actividad tenía como objetivo crear conciencia para el manejo seguro y responsable, y de esa forma contribuir para disminuir la siniestralidad vial.

Agregó que «se busca crear conciencia, trajimos gente de Resistencia y no se donde falló la invitación, es una vergüenza».

Consultadas fuentes de la regional Educativa local sobre lo ocurrido aseguraron que que las invitaciones fueron enviadas a las escuelas. «Las escuelas fueron avisadas por medio de Supervisión, estaban formalmente notificadas de la actividad, pero bueno, fue una invitación. No sé que habrá sucedido que no asistieron», explicó una fuente.