Más de 800 alumnos participaron en la feria «Sáenz Peña Joven y Creativa»

Sáenz Peña. Con la participación de más de 800 alumnos de 19 instituciones educativas, se realizó la feria de educación artística «Sáenz Peña Joven y Creativa», un espacio pensado para promover la creatividad, la expresión y el talento juvenil.

El evento, organizado por la Secretaría de Gestión y Promoción Educativa junto a la Regional Educativa IV-A, tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Ferichaco, donde los estudiantes presentaron diversas propuestas artísticas que incluyeron obras de teatro, canto, baile y exposiciones de dibujos y pinturas elaboradas por ellos mismos.

La jornada contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, la directora Regional Paloma Egea, el secretario de Gestión y Promoción Educativa Pedro Egea, el diputado provincial Carim Peche y la concejal Marilín Rodríguez.

Durante su visita, el intendente destacó la importancia de fomentar el interés artístico en los adolescentes y jóvenes, subrayando que «estas experiencias ayudan a desarrollar su potencial y a fortalecer los lazos entre la comunidad educativa». Además, adelantó que el próximo año se buscará potenciar el evento para ampliar la participación estudiantil.

Por su parte, desde la Regional Educativa IV-A agradecieron el acompañamiento del municipio y remarcaron la relevancia de generar espacios donde los alumnos puedan mostrar sus habilidades y talentos, fortaleciendo así la educación artística en las escuelas secundarias de la ciudad.

